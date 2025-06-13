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Проблемы со спиной? 5 простых упражнений, которые избавят от боли

2:48
Спорт

Часы, проведенные за компьютером, малоподвижный образ жизни и, конечно, неправильная осанка — все это негативно сказывается на состоянии позвоночника. Но что если я скажу, что можно укрепить спину и улучшить осанку всего за несколько минут в день? Упражнения для мышечного корсета — это решение, которое доступно каждому. Откроем секреты правильного тренинга для здоровой спины!

спорт
Фото: freepik by racool-studio
спорт

Для кого это важно

Укрепление мышечного корсета необходимо всем. Для тех, кто активно тренируется, такие упражнения помогают снять напряжение с поясницы, особенно за счет проработки поперечной мышцы живота. А тем, кто ведет сидячий образ жизни, тренировки развивают стабилизаторы, уменьшая нагрузку на позвоночник и предотвращая болевые ощущения.

Полезные эффекты тренировки

Эти упражнения не только укрепляют спину, но и помогают корректировать работу всех систем организма. Правильное выполнение улучшает осанку и минимизирует риск травм. Это отличный способ для укрепления здоровья, не выходя из дома.

Комплекс упражнений

Наклоны с балансом

  • Для этого упражнения встаньте с прямой спиной, напрягите пресс, выровняйте поясницу. Одну ногу поставьте назад, а руками тянитесь к согнутому колену другой. Повторяйте по 20-30 раз на каждую ногу.

Ротация плеча в наклоне

  • Начните с наклона с нейтральной спиной. Поднимите локти, потом вращайте плечи с согнутыми руками. Повторите упражнение 30-35 раз.

Сплит-присед с ротацией торса

  • Поставьте ноги в сплит, руки на плечах. Сгибая ноги, опускайтесь к полу, одновременно выполняя ротацию торса. Сделайте 25-30 повторений с каждой стороны.

Динамическая планка

  • Встаньте в планку на предплечьях, напрягите пресс. Разворачивайтесь на 90 градусов, затем возвращайтесь в исходное положение, тянув руку к ребрам. Выполните 20-25 повторений на каждую руку.

Разгибание позвоночника лежа

  • Лягте на живот, руки сложите под головой. Поднимите верхнюю часть тела, сохраняя ноги на полу, затем разведите руки для добавления нагрузки. Повторите 20-30 раз.

Важные рекомендации

Не забывайте тренироваться с умом. Даже лучшие упражнения могут привести к травмам, если не соблюдать правильную технику. Важно следить за своим самочувствием, избегать перегрузок и давать телу время на восстановление.

Регулярные тренировки подарят вам не только крепкое здоровье, но и королевскую осанку!

Уточнения

Фи́тнес — это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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