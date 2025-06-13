Выбираем лучший смарт-браслет для тренировок на открытом воздухе: ТОП 8 моделей

5:26 Your browser does not support the audio element. Спорт

С наступлением июня и теплотой на улице приходит время для тренировок на свежем воздухе. Бег, велосипед, йога под солнечными лучами — идеальные способы зарядиться энергией. Чтобы извлечь максимальную пользу, смарт-браслет может стать вашим незаменимым помощником. Эти устройства помогают отслеживать множество показателей — от пульса и калорий до сна, что делает тренировки более эффективными.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Экран фитнес-браслета с данными сна и калорий

Сегодня мы представляем лучшие смарт-браслеты для тренировок, которые подойдут для активного отдыха. Все они водонепроницаемы, удобны для ношения и предлагают отличные функции для мониторинга здоровья и физической активности.

Xiaomi Smart Band 9

Xiaomi Smart Band 9 — это стильный и функциональный браслет, который привлекает своим 1,62-дюймовым AMOLED-дисплеем с яркостью до 1200 нит, что делает его идеальным для тренировок на свежем воздухе. Лёгкий (всего 15,8 граммов) и элегантный, он предлагает до 21 дня работы на одной зарядке. Более 150 спортивных режимов, мониторинг пульса, уровня кислорода в крови, сна и стресса — всё это делает его отличным выбором для фитнеса.

Xiaomi Smart Band 8

Xiaomi Smart Band 8 — это универсальный трекер с возможностью носить его не только на руке, но и на шее или обуви, что позволяет проводить более глубокий анализ походки. Этот браслет оснащён более 150 спортивными режимами и возможностями для отслеживания здоровья, включая пульс и уровень кислорода в крови. Это отличное решение для тех, кто ценит многофункциональность и модульность устройства.

HUAWEI Band 10

HUAWEI Band 10 сочетает в себе элегантный дизайн и продвинутые функции. 1,47-дюймовый AMOLED-дисплей и водонепроницаемость до 5 АТМ делают его отличным выбором для водных видов спорта. Он предлагает более 100 спортивных режимов и точный мониторинг всех ключевых показателей здоровья, включая пульс, кислород в крови, уровень стресса и качества сна.

HUAWEI Band 8

HUAWEI Band 8 — ультратонкий и лёгкий браслет с разрешением AMOLED-дисплея 194x368 пикселей, который идеально подойдёт для ежедневного использования. Он имеет функцию мониторинга пульса, уровня кислорода в крови, стресса и сна, а также подходит для плавания и других водных тренировок. Водонепроницаемость до 5 АТМ делает его универсальным и надёжным помощником для активных людей.

GRV Activity Tracker

GRV — это простой и функциональный браслет, который идеально подойдёт для тех, кто ищет доступное решение для отслеживания физической активности без лишних сложностей. Водонепроницаемость IP68 и работа от стандартных батареек делают его удобным в повседневном использовании. Браслет показывает шаги, калории и пройденное расстояние, а также включает секундомер и режим сна.

SEPTOUI Activity Tracker

SEPTOUI — доступный и универсальный трекер с функциями для мониторинга пульса, кислорода в крови, давления и сна. Он предлагает 16 спортивных режимов, которые можно адаптировать под различные типы тренировок. С 1,47-дюймовым сенсорным экраном и совместимостью с Android и iOS, этот браслет позволяет легко синхронизировать данные и получать уведомления.

Google Fitbit Inspire 3

Fitbit Inspire 3 — это лёгкий и элегантный смарт-браслет, который идеально подходит для ежедневного мониторинга физической активности. Он отслеживает пульс, насыщение крови кислородом, качество сна и уровень стресса. Водонепроницаемый, с цветным AMOLED-дисплеем и автономностью до 10 дней, Inspire 3 станет незаменимым помощником для любого активного человека.

FENAMOR Activity Tracker

FENAMOR — это ультратонкий браслет без экрана, который предоставляет полное отслеживание здоровья и фитнеса. Он следит за пульсом, кислородом в крови, качеством сна и уровнем стресса, а также включает отслеживание менструального цикла для женщин. Встроенный GPS позволяет записывать маршруты для бега, плавания и езды на велосипеде, а автоматическое определение более 170 видов спорта поможет вам улучшить тренировки.

Улучшите свои тренировки на свежем воздухе

Выбор подходящего смарт-браслета может значительно повысить эффективность ваших тренировок на свежем воздухе. Независимо от того, ищете ли вы простое решение для мониторинга активности или продвинутое устройство с GPS и специализированными функциями, на рынке есть идеальные варианты для каждого. Поддерживайте свою активность и здоровье с лучшими смарт-браслетами, которые станут незаменимым помощником в вашем фитнес-путешествии.

Уточнения

Фи́тнес - это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.

