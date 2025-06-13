Перевоплощение за неделю: 7-дневный план для сжигания жира и роста мышц

Если вы новичок в тренажерном зале и пытаетесь сбросить лишний жир и нарастить мышцы, вы наверняка столкнулись с множеством противоречивых советов. Некоторые говорят о тяжёлых весах четыре дня в неделю, другие — о легких упражнениях с большим количеством повторений шесть раз в неделю.
Кардио: делать или не делать? Всё это может сбить с толку. Но есть хорошие новости: даже если вы будете просто придерживаться регулярных силовых тренировок и кардио, прогресс точно не заставит себя ждать. Однако если ваша цель — ускорить результат, важно знать, как именно подойти к тренировкам.
Эксперт по спортивной подготовке Джефф Кавальер, раскрывает свою идеальную 7-дневную программу. Этот тренировочный сплит позволяет одновременно сжигать жир и наращивать мышечную массу. Он рекомендует подходы, которые доказали свою эффективность.
Как объясняет Кавальер, важно помнить, что кардио лучше делать в конце тренировки, если основной целью является наращивание мышечной массы. Это позволяет сфокусироваться на силовых упражнениях, не снижая эффективность.
Количество подходов и повторений зависит от того, как вы планируете тренировки в субботу. Если в этот день вы занимаетесь кардио или легким восстановлением, то с понедельника по пятницу можно работать с полным объёмом. Но если субботняя тренировка — это силовая, важно снизить нагрузку на остальные дни, чтобы избежать переутомления.
Кавальер рекомендует придерживаться 9-16 подходов на каждую группу мышц в неделю. Например, для тренировки груди вполне достаточно трёх упражнений по три подхода, а для трицепсов объём должен быть меньшим, поскольку они активно работают при жиме лёжа.
Эта программа тренировки идеально подходит для тех, кто хочет сжигать жир и наращивать мышцы одновременно, не перегружая организм. Правильное распределение силовых упражнений и кардио помогает достичь максимального эффекта без лишних нагрузок.
Фи́тнес - это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.
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