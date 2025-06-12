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Как тренировки возвращают душевное равновесие — неожиданный способ

2:14
Спорт

Сложные психические травмы требуют помощи специалиста. Но если вы просто устали, тревожитесь или чувствуете временный упадок сил — попробуйте начать с физической активности. Всего 15 минут спорта в день могут сделать больше, чем вы думаете.

Девушка
Фото: Designed by Freepik by diana-grytsku is licensed under Public domian
Девушка

Почему мы впадаем в тревогу без спорта

Сидячий образ жизни, редкие прогулки, отсутствие тренировок — всё это снижает умственную активность, ухудшает память, внимание и настроение. В результате мозг теряет способность справляться со стрессом, а вы — контроль над эмоциями.

Когда мы тренируемся, в организме вырабатывается нейропептид Y. Этот природный "успокоитель" помогает сохранять хладнокровие, возвращает ощущение стабильности и уверенности в себе. Поэтому движение — это не только про тело, но и про ментальное здоровье.

Что говорит опыт: эксперимент на студентах

Во время подготовки к экзаменам группу студентов разделили на три подгруппы:

  • первые крутили педали на велотренажёре по 30 минут 3 раза в неделю;
  • вторые — выполняли короткие, но интенсивные тренировки по 15 минут;
  • третьи вообще не занимались спортом.

Через два месяца именно третья группа столкнулась с депрессией. Вторая — начала испытывать переутомление. А вот умеренно активные студенты чувствовали себя уравновешенными, бодрыми и спокойными.

Вывод очевиден: ключ к эмоциональной стабильности — умеренные физические нагрузки.

Какой спорт помогает справиться с тревогой

Начинать стоит с простого — пешие прогулки, велосипед, бассейн, теннис или лёгкий фитнес. Главное правило — тренировки должны радовать, а не выматывать. Иначе вместо пользы вы получите дополнительный стресс.

Полезны те упражнения, которые:

  • улучшают форму и самооценку;
  • отвлекают от навязчивых мыслей;
  • дарят ощущение причастности — например, в спортзале;
  • приносят радость и удовольствие от процесса.

Но важно помнить: эффект длится около суток. Поэтому регулярность важнее интенсивности.

Уточнения

Депре́ссия (от лат. deprimo "давить (вниз), подавить") — психическое расстройство, основными признаками которого являются сниженное — угнетённое, подавленное, тоскливое, тревожное, боязливое или безразличное — настроение и снижение или утрата способности получать удовольствие (ангедония).

Психоло́гия (от др.-греч. ψυχή "душа"; λόγος "учение") — гуманитарная наука, изучающая закономерности возникновения, развития и функционирования психики и психической деятельности человека и групп людей.

Автор Александр Жемчугов
Александр Жемчугов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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