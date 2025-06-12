Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Неожиданный лидер: какая страна стала самой желанной для российских путешественников
Почки молчат, пока не станет поздно: 5 признаков, которые нельзя игнорировать
Это удобрение работает медленно, но точно: гортензии покрываются цветами, как в Голливуде
Стая на двух лапах вошла в города: пингвины захватывают всё, что оставили люди
Идеальная формула продуктивности: вот как нужно работать, чтобы давать наилучший результат
Не тратьте лишнего: этот материал на полу заменит дорогие аналоги
Звуки животных скрывают древний ритм — выяснилось, как он влияет на общение
Невидимая угроза на пляже: 70% туристов заболевают в первые 3 дня
Он спасает веганов, но может подставить вас: опасная правда о фалафеле

Пожилой возраст — не повод сидеть на месте: что вернёт гибкость и силы

2:19
Спорт

С возрастом наш организм меняется: появляется скованность, уходит выносливость, снижается подвижность. Но знаете ли вы, что именно в пожилом возрасте физическая активность становится особенно важной? Она помогает не просто сохранить здоровье, но и заметно улучшить его.

пожилые люди
Фото: freepik
пожилые люди

Почему движение — это жизнь

Регулярные тренировки замедляют возрастные изменения, поддерживают когнитивные функции, улучшают настроение. Главное — правильно выбрать подход.

Физическая активность для пожилых строится на четырёх основах:

  • Кардио: улучшает работу сердца и лёгких, снижает вес, повышает выносливость. Идеальны — ходьба, степперы, лежачие велотренажёры.
  • Сила: упражнения с эспандерами или тренажёрами помогают сохранить мышечную массу и плотность костей.
  • Баланс: простые упражнения на равновесие снижают риск падений и делают походку увереннее.
  • Гибкость: растяжка устраняет зажатость мышц и возвращает лёгкость движений.

Безопасный старт

Перед началом занятий важно проконсультироваться с врачом. Особенно если есть хронические заболевания: возможно, потребуется откорректировать график приёма лекарств или выбрать особый режим тренировок.

Никогда не игнорируйте сигналы тела. Боль, одышка, головокружение — веский повод остановиться.

Как превратить тренировки в удовольствие

  • Начинайте медленно, особенно если давно не занимались.
  • При страхе упасть — начните с упражнений сидя.
  • Не забывайте про одежду по сезону и воду во время занятий.
  • Делайте тренировки привычкой — минимум 3-4 недели.
  • Сосредоточьтесь на ощущениях тела, дыхании, ритме движений.
  • Поддерживайте результат белковой диетой.
  • Записывайте свои успехи в дневник тренировок.
  • Ставьте краткосрочные цели — хорошее самочувствие, прилив энергии.

Главное — не возраст, а образ жизни

Да, возраст приносит изменения. Но именно малоподвижность быстрее всего отнимает силу и здоровье. А движение, наоборот, возвращает радость жизни и уверенность.

Уточнения

Аэро́бное упражне́ние — любой вид физических упражнений относительно низкой интенсивности, где кислород используют как основной источник энергии для поддержания мышечной двигательной деятельности.

Выно́сливость — способность организма к продолжительному выполнению какой-либо работы без заметного снижения работоспособности, а также его восстановлению.

Автор Александр Жемчугов
Александр Жемчугов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Копали дорогу — наткнулись на потустороннее: мёртвый город поднялся из-под земли
Наука и техника
Копали дорогу — наткнулись на потустороннее: мёртвый город поднялся из-под земли Аудио 
Привилегий больше не будет: МИД РФ поставил ультиматум западному бизнесу
Экономика и бизнес
Привилегий больше не будет: МИД РФ поставил ультиматум западному бизнесу Аудио 
Самый грозный хищник океана не акула — его боятся даже косатки
Домашние животные
Самый грозный хищник океана не акула — его боятся даже косатки Аудио 
Популярное
Эти автомобили доводят до истерики: мотор проще выкинуть, чем починить

Когда мотор проще выкинуть, чем отремонтировать — значит, вы попали в наш антирейтинг. Вот машины, где капремонт не имеет смысла.

Эти автомобили доводят до истерики: мотор проще выкинуть, чем починить
Окучили — и остались без картошки: ошибки, которые губят урожай прямо под носом
Окучили — и остались без картошки: ошибки, которые губят урожай прямо под носом
Грибной бум в Московской области: грибники радуются урожаю, но в лесу их поджидает сюрприз
Холодные вычисления — и жуткий итог: ИИ составил график конца человечества
Только доктор Путин сможет вылечить сумасшедших из Европы, собравшихся в Одессе Любовь Степушова Великое возвращение в Итаку: что скрывает новая версия Одиссеи Игорь Буккер Сухопутный путь в Крым-2025: правила и особенности, лайфхаки и документы Олег Володин
Эти автомобили почти не едят бензин — водители считают их находкой
Не игрушка и не корм – именно с него начинается счастливая кошачья жизнь
Один из боксёрских поединков мечты стал реальностью: подерутся две мировые звезды
Один из боксёрских поединков мечты стал реальностью: подерутся две мировые звезды
Последние материалы
Неожиданный лидер: какая страна стала самой желанной для российских путешественников
Почки молчат, пока не станет поздно: 5 признаков, которые нельзя игнорировать
Это удобрение работает медленно, но точно: гортензии покрываются цветами, как в Голливуде
Стая на двух лапах вошла в города: пингвины захватывают всё, что оставили люди
Идеальная формула продуктивности: вот как нужно работать, чтобы давать наилучший результат
Не тратьте лишнего: этот материал на полу заменит дорогие аналоги
Звуки животных скрывают древний ритм — выяснилось, как он влияет на общение
Невидимая угроза на пляже: 70% туристов заболевают в первые 3 дня
Он спасает веганов, но может подставить вас: опасная правда о фалафеле
Впервые озвучили: сколько на самом деле получают российские госслужащие
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.