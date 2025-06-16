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Лучший напиток для худеющих: он точно завалялся в шкафу на кухне

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Спорт

Исследователи считают, что зеленый чай эффективен при похудении. Одного его, конечно, недостаточно: для эффективного похудения нужно сочетать здоровый сон, физические нагрузки и правильное питание.

Избыточный вес
Фото: Designed be Freepik by jcomp, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Избыточный вес

При таких условиях и чай будет работать, сказал магистр наук Дебора Мерфи.

Преимущества зеленого чая:

  • Меньше добавленного сахара. Несладкий зеленый чай отлично заменяет подслащенные напитки;
  • Улучшается метаболизм и уменьшается время восстановления после физических нагрузок благодаря большому содержанию катехинов;
  • Уменьшается риск стресса и воспалений благодаря антиоксидантов.

Оптимально пить 3-4 чашки зеленого чая в день.

Уточнения

Похудение (прост. разг. похуда́ние), снижение веса — снижение массы тела живого организма человека. 

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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