Лучший напиток для худеющих: он точно завалялся в шкафу на кухне

Исследователи считают, что зеленый чай эффективен при похудении. Одного его, конечно, недостаточно: для эффективного похудения нужно сочетать здоровый сон, физические нагрузки и правильное питание.
При таких условиях и чай будет работать, сказал магистр наук Дебора Мерфи.
Преимущества зеленого чая:
Оптимально пить 3-4 чашки зеленого чая в день.
Похудение (прост. разг. похуда́ние), снижение веса — снижение массы тела живого организма человека.
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