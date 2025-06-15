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Почему диеты вызывают депрессию? Учёные развеяли мифы о похудении

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Спорт

Исследователи считают, что диеты на самом деле могут вызвать депрессию. Дело в том, что низкокалорийный рацион питания очень часто приводит к дефициту белка и витаминов.

Грустная женщина
Фото: Designed be Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Грустная женщина

Диеты с ограничением калорий связывают еще и с более высокими показателями когнитивно-аффективных симптомов (мера связи между мыслями и чувствами), в то время как диеты с ограничением питательных веществ были связаны с более высокими показателями соматических симптомов (чрезмерный стресс и беспокойство по поводу физических симптомов).

К таким побочным эффектам больше склонны мужчины и те, кто страдает от лишнего веса и ожирения.

Уточнения

Дие́та (греч. δίαιτα — образ жизни, режим питания) или рацион (от лат. ratio, rationis — расчёт, мера) — совокупность правил употребления пищи человеком или другим животным.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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