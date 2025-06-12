Не конкуренты — разгром в товарищеском матче: что случилось с белорусской сборной?

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Сборная России показала высокий уровень игры в недавнем товарищеском матче против команды Белоруссии, что подтвердил бывший нападающий сборной Белоруссии и БАТЭ Виталий Родионов. По его словам, российская сборная — одна из лучших в мировом футболе, и белорусская команда пока не достигла уровня, позволяющего конкурировать с ней на равных.

Фото: commons.wikimedia.org by Santeri Viinamäki, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Nike Total 90 Aerow II ball

"Если быть откровенным, сборная России — топовая команда в мировом футболе. Мы еще не находимся на том уровне, чтобы полноценно конкурировать с подобным соперником", — сказал Родионов.

По мнению спортсмена, хотя в отдельных матчах возможны удачные результаты, в долгосрочной перспективе и на официальных турнирах у сборной Белоруссии меньше шансов на успех. В последнем матче, по мнению Родионова, команде не хватило подготовки и, возможно, немного удачи, пишет Газета.Ru.

Перед встречей с Россией сборная Белоруссии выиграла три матча подряд, два из которых завершились разгромными победами над Таджикистаном (5:0) и Казахстаном (4:1). Однако в игре с Россией белорусская команда уступила со счётом 1:4. Все четыре гола российской сборной забил Ярослав Гладышев.

Уточнения

Сборная Беларуси по футболу (бел. Зборная Беларусі па футболе) — национальная футбольная команда, представляющая Беларусь на международной футбольной арене.

