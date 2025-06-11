Неужели конкуренция на нуле? Ковтун о слабых соперниках для сборной России

Бывший защитник сборной России, московского "Динамо" и "Спартака" Юрий Ковтун считает, что одна из главных проблем национальной команды - недостаток сильных соперников. Он отметил, что сейчас сложно найти соперника, который мог бы составить достойную конкуренцию.
"Сейчас сложно подобрать более сильного соперника, такого уровня, чтобы почувствовать сопротивление, такая проблема пока есть", — сказал Ковтун.
Ковтун подчеркнул, что матчи с менее опытными командами дают тренерскому штабу, включая Валерия Карпина, возможность оценить потенциал игроков и определить, кто заслуживает вызова в сборную. В последних двух играх команда показала себя с лучшей стороны, хотя и сыграла вничью с Нигерией, сообщает Газета.Ru.
По словам Ковтуна, игры за сборную не могут быть проходными, так как каждая встреча требует полной самоотдачи. Он выразил надежду, что в будущем российская сборная сможет играть против более сильных команд, что поможет ей развиваться и становиться сильнее.
Накануне сборная России одержала уверенную победу над сборной Белоруссии со счётом 4:1. Нападающий "Динамо" Ярослав Гладышев оформил покер, забив четыре гола.
Ю́рий Миха́йлович Ко́втун (род. 5 января 1970, Азов, Ростовская область) — советский и российский футболист, выступавший на позиции защитника, известен по выступлениям за московские «Динамо» и «Спартак», а также сборную России.
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