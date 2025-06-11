Неужели конкуренция на нуле? Ковтун о слабых соперниках для сборной России

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Бывший защитник сборной России, московского "Динамо" и "Спартака" Юрий Ковтун считает, что одна из главных проблем национальной команды - недостаток сильных соперников. Он отметил, что сейчас сложно найти соперника, который мог бы составить достойную конкуренцию.

Фото: freepik.com by pikisuperstar, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Футбольный мяч

"Сейчас сложно подобрать более сильного соперника, такого уровня, чтобы почувствовать сопротивление, такая проблема пока есть", — сказал Ковтун.

Ковтун подчеркнул, что матчи с менее опытными командами дают тренерскому штабу, включая Валерия Карпина, возможность оценить потенциал игроков и определить, кто заслуживает вызова в сборную. В последних двух играх команда показала себя с лучшей стороны, хотя и сыграла вничью с Нигерией, сообщает Газета.Ru.

По словам Ковтуна, игры за сборную не могут быть проходными, так как каждая встреча требует полной самоотдачи. Он выразил надежду, что в будущем российская сборная сможет играть против более сильных команд, что поможет ей развиваться и становиться сильнее.

Накануне сборная России одержала уверенную победу над сборной Белоруссии со счётом 4:1. Нападающий "Динамо" Ярослав Гладышев оформил покер, забив четыре гола.

Уточнения

Ю́рий Миха́йлович Ко́втун (род. 5 января 1970, Азов, Ростовская область) — советский и российский футболист, выступавший на позиции защитника, известен по выступлениям за московские «Динамо» и «Спартак», а также сборную России.

