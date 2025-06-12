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5 мощных упражнений, которые прокачают всё тело без тренажеров и оборудования

3:14
Спорт

Не всегда есть время или желание идти в тренажерный зал, а деньги на абонемент можно потратить на более полезные вещи. Но не переживай! Ты можешь эффективно тренироваться прямо дома. Секрет в том, что есть упражнения, которые прорабатывают все группы мышц. Вот 5 лучших вариантов!

Мужчина делает планку
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Мужчина делает планку

Приседания с собственным весом

Почему это важно

Приседания — универсальное упражнение для тренировки ног, ягодиц и кора. Они активируют квадрицепсы, бёдра, ягодицы и пресс.

Как делать

  • Встань прямо, ноги на ширине плеч, стопы чуть наружу.
  • Медленно опускайся в присед, будто садишься на стул.
  • Убедись, что колени не выходят за пальцы ног, а спина остается прямой.
  • Вернись в исходное положение, напрягая ягодицы.

Повторения: 3 подхода по 15-20 повторений.

Отжимания

Почему это важно

Отжимания развивают грудные мышцы, плечи и трицепсы, а также укрепляют кор.

Как делать

  • Прими позу планки: руки на ширине плеч, тело в одной линии от головы до пят.
  • Опусти тело вниз, сгибая локти.
  • Вернись в исходное положение, выталкивая себя вверх.

Совет: Начни с отжиманий на коленях или у стены, если классические сложны.

Повторения: 3 подхода по 12-15 повторений.

Тяга в наклоне с собственным весом

Почему это важно

Это упражнение тренирует спину, плечи и бицепсы. Всё, что нужно — турник или стол.

Как делать

  • Ляг на спину под турник или стол.
  • Держись за перекладину и подтягивай грудь к ней.
  • Опускайся вниз, контролируя движение.

Повторения: 3 подхода по 12-15 повторений.

Планка

Почему это важно

Планка укрепляет пресс, спину и ягодицы, улучшая осанку и баланс.

Как делать

  • Прими позу планки, опираясь на предплечья и пальцы ног.
  • Тело должно быть ровным, без прогибов в животе или ягодицах.
  • Удерживай позу как можно дольше.

Время: Начни с 30 секунд, постепенно увеличивая.

Выпады

Почему это важно

Выпады тренируют ноги и ягодицы, улучшая баланс и координацию.

Как делать

  • Сделай широкий шаг вперёд одной ногой.
  • Опусти тело вниз, пока колено задней ноги не коснется пола.
  • Поднимись и вернись в исходное положение.

Повторения: 3 подхода по 12-15 повторений на каждую ногу.

Как составить тренировку

Эти 5 упражнений идеально подходят для тренировки всего тела. Вот несколько советов:

  • Частота тренировок: 3-4 раза в неделю.
  • Комбинированная тренировка: попробуй делать круговую тренировку — выполняй упражнения подряд по 3 подхода без перерыва.
  • Прогрессия: постепенно увеличивай количество повторений или время в планке.

Так ты сможешь поддерживать отличную форму без тренажеров и дорогого оборудования.

Уточнения

Фи́тнес - это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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