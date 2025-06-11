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Утро без кофе: простой способ взбодриться, который реально работает

2:30
Спорт

Вы проснулись — и потянулись за чашкой кофе? Стоп. А что если кроссовки бодрят лучше, чем эспрессо?

Утренняя пробежка по аллее на рассвете
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Утренняя пробежка по аллее на рассвете

Новое исследование из Университета Аризоны, опубликованное в 2025 году, поставило под сомнение привычный утренний ритуал. Оказалось, что 20 минут активного движения утром могут разбудить тело и мозг лучше, чем кофе — и без побочных эффектов.

Что проверили учёные

В эксперименте участвовали 120 человек. Утро каждого из них начиналось по одному из двух сценариев:

  • 100 мг кофеина — чуть меньше, чем в стандартной чашке кофе.
  • 20 минут быстрой прогулки на свежем воздухе.

Результаты удивили

  • Кофе действовал быстро, но бодрость спадала через час-полтора.
  • А вот физическая активность давала долгий и стабильный заряд энергии.
  • У некоторых после кофе наблюдались тревожность и раздражительность.

Почему спорт бодрит лучше, чем кофе

Учёные объясняют это физиологией:

  • Улучшается кровоток к мозгу: внимание и скорость мышления повышаются.
  • Вырабатываются эндорфины и дофамин: вы не просто просыпаетесь, а радуетесь.
  • Снижается уровень кортизола: нет резкого выброса стресса.
  • Нет зависимости и "отката", как от кофеина.

И всё это — без жжения в желудке, дрожи в пальцах и скачков давления.

Кофе — не враг. Но не он должен вас будить

Это не значит, что кофе теперь под запретом. Он по-прежнему может быть полезным:

  • Если у вас низкое давление.
  • При сильном недосыпе.
  • Как стимул перед тренировкой.

Но важно воспринимать кофе как опцию, а не единственный способ проснуться.

Что выбрать утром: чашку или кроссовки

Если вы хотите проснуться плавно, но надолго — попробуйте заменить кофе 15-20 минутами движения:

  • Быстрая прогулка.
  • Лёгкая зарядка.
  • Утренняя растяжка с дыханием.

А кофе оставьте после — как бонус, а не как "спасение". Такой подход поможет вам просыпаться без нервозности, держать внимание стабильным и не зависеть от очередной дозы кофеина.

Утро без кофе — это реально

Не обязательно становиться зож-радикалом. Просто попробуйте пару утр без кофе — и дайте телу проснуться само. Возможно, вам понравится жить на внутреннем ресурсе, а не на стимуляторах.

Уточнения

Фи́тнес - это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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