Синдром спящих ягодиц: почему они не растут, даже если вы делаете приседания

Вы делаете выпады, приседания, мостики… а попа всё такая же? Скорее всего, дело не в вашей лени или "плохой генетике". Есть явление, которое тренеры называют синдромом спящих или залипших ягодиц. И он действительно мешает мышцам включаться в работу.
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Фитнес тренировка дома
Что такое спящие ягодицы и почему это вообще возможно
Наше тело устроено так, чтобы экономить усилия. Если какие-то мышцы ослаблены, организм быстро найдёт "замену". И вот при упражнениях вместо ягодиц начинают работать:
Передняя поверхность бедра (квадрицепсы).
Задняя часть бедра.
Разгибатели спины.
Даже поясница.
В итоге вы вроде тренируетесь, а результат уходит мимо цели.
Как понять, что у вас спящие ягодицы
После приседаний ноют бёдра и поясница, а не ягодицы.
Мостик выполняется за счёт спины.
Нет ощущения "жжения" в попе даже после тренировки.
Форма ягодиц не меняется, хотя вы регулярно занимаетесь.
Почему это происходит
Вы много сидите
Целый день за рулём, за столом, на диване — ягодицы растянуты и ослаблены, они буквально "отключены" из движения.
Нет подготовки к тренировке
Если перед упражнением вы не активируете нужную мышцу — она не включится. Всё сделают другие.
Нарушена техника
Когда колени уезжают вперёд, а таз "теряется", вся нагрузка уходит в ноги.
Что делать, чтобы ягодицы наконец заработали
Активация до тренировки
Перед тем как приседать — разбудите нужную мышцу. Это займет всего 5-7 минут, но эффект будет в разы сильнее.
Мостик с паузой в верхней точке (3x15 секунд).
Шаги в сторону с лентой.
Отведение ноги назад стоя, с резинкой.
Чистая техника
Уводите таз назад, как будто садитесь на стул.
Колени не выходят за носки.
В верхней точке делайте паузу — почувствуйте сжатие.
Изоляция перед базой
Сначала — маленькие упражнения только для попы. Потом — приседы и выпады. Это подготовит мышцы и не даст им "проспать".
Медленно, с паузами
Ягодицы любят медленное напряжение и жжение. Не гонитесь за весом — лучше меньше, но с контролем.
Попа не "не работает" — она просто ждёт другого подхода
Если вы не чувствуете ягодицы, это не значит, что они у вас не развиваются. Просто они "отключены". Начните с активации, добавьте осознанность в технику — и через пару недель вы увидите (и почувствуете) разницу. Главное — работать не больше, а умнее.
Уточнения
Фи́тнес - это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.