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Синдром спящих ягодиц: почему они не растут, даже если вы делаете приседания

2:48
Спорт

Вы делаете выпады, приседания, мостики… а попа всё такая же? Скорее всего, дело не в вашей лени или "плохой генетике". Есть явление, которое тренеры называют синдромом спящих или залипших ягодиц. И он действительно мешает мышцам включаться в работу.

Фитнес тренировка дома
Фото: Designed by Freepik by benzoix is licensed under Public domian
Фитнес тренировка дома

Что такое спящие ягодицы и почему это вообще возможно

Наше тело устроено так, чтобы экономить усилия. Если какие-то мышцы ослаблены, организм быстро найдёт "замену". И вот при упражнениях вместо ягодиц начинают работать:

  • Передняя поверхность бедра (квадрицепсы).
  • Задняя часть бедра.
  • Разгибатели спины.
  • Даже поясница.

В итоге вы вроде тренируетесь, а результат уходит мимо цели.

Как понять, что у вас спящие ягодицы

  • После приседаний ноют бёдра и поясница, а не ягодицы.
  • Мостик выполняется за счёт спины.
  • Нет ощущения "жжения" в попе даже после тренировки.
  • Форма ягодиц не меняется, хотя вы регулярно занимаетесь.

Почему это происходит

Вы много сидите

  • Целый день за рулём, за столом, на диване — ягодицы растянуты и ослаблены, они буквально "отключены" из движения.

Нет подготовки к тренировке

  • Если перед упражнением вы не активируете нужную мышцу — она не включится. Всё сделают другие.

Нарушена техника

  • Когда колени уезжают вперёд, а таз "теряется", вся нагрузка уходит в ноги.

Что делать, чтобы ягодицы наконец заработали

Активация до тренировки

Перед тем как приседать — разбудите нужную мышцу. Это займет всего 5-7 минут, но эффект будет в разы сильнее.

  • Мостик с паузой в верхней точке (3x15 секунд).
  • Шаги в сторону с лентой.
  • Отведение ноги назад стоя, с резинкой.

Чистая техника

  • Уводите таз назад, как будто садитесь на стул.
  • Колени не выходят за носки.
  • В верхней точке делайте паузу — почувствуйте сжатие.

Изоляция перед базой

  • Сначала — маленькие упражнения только для попы. Потом — приседы и выпады. Это подготовит мышцы и не даст им "проспать".

Медленно, с паузами

  • Ягодицы любят медленное напряжение и жжение. Не гонитесь за весом — лучше меньше, но с контролем.

Попа не "не работает" — она просто ждёт другого подхода

Если вы не чувствуете ягодицы, это не значит, что они у вас не развиваются. Просто они "отключены". Начните с активации, добавьте осознанность в технику — и через пару недель вы увидите (и почувствуете) разницу. Главное — работать не больше, а умнее.

Уточнения

Фи́тнес - это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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