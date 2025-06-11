Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Ксения Собчак объяснила, почему Гогунский — мужик-мечта для россиянок
Инспектор просит открыть капот: не торопитесь — это может обернуться штрафом
2,1 млн мальков каспийского лосося пополнят реки Северного Кавказа — вот куда они отправятся
Волосок к волоску: новая процедура делает брови плотными без макияжа
Спасение по-тихому: как маленький остров стал большой надеждой для исчезающего вида
ВСУ экстренно меняют места подготовки: полигоны срочно перебрасывают на запад
Картофель скоро подешевеет: когда ждать цены как раньше
Бельгия боится иска, но ЕС не останавливается: что грозит России в июле
Сначала не поверите, что это Греция: фантастический пляж на Элафонисосе

Бег до завтрака и скачки давления: когда утренние пробежки опасны

2:51
Спорт

Кажется, что утренний бег — это залог здоровья, бодрости и силы воли. Но врачи всё чаще предупреждают: ранние пробежки не всем идут на пользу. Особенно — до завтрака и с высокими амбициями. Разбираемся, кому и почему стоит пересмотреть свои спортивные привычки.

Пробежка
Фото: Freepik by Designed by Freepik
Пробежка

Утреннее сердце ещё спит

  • После ночного отдыха сердечно-сосудистая система работает в замедленном режиме. Пульс ниже, давление понижено, сосуды сужены. И резкий старт — вроде быстрого бега — может стать неожиданной нагрузкой для сердца, особенно у людей после 35 лет или с скрытыми кардиорисками.

Высокий кортизол = больше стресса

  • В 6-8 утра уровень кортизола — гормона стресса — и так максимально высокий. Добавим сюда интенсивный бег, особенно интервальный — и получим перегрузку нервной системы. Вместо бодрости будет усталость, раздражительность и даже спад продуктивности в течение дня.

Бег натощак? Не всем это полезно

  • Популярная практика "жиросжигающего кардио на пустой желудок" может сыграть злую шутку. Уровень сахара с утра минимален, и у некоторых людей это приводит к гипогликемии — слабости, потливости, дрожи в руках. Особенно это актуально для женщин, людей с нестабильным инсулином и проблемами с ЖКТ.

Температурный стресс и суставы

  • Утро — самое холодное и сухое время суток. Суставы ещё не разогреты, мышцы скованы. Бег в таком состоянии повышает риск микротравм, растяжений и даже воспалений, особенно у малотренированных людей. Важна качественная разминка — а её чаще всего ленятся делать.

Когда бег по утрам действительно полезен

Он может быть отличным началом дня, если соблюдать несколько условий:

  • Встать за 40-60 минут до бега, чтобы организм проснулся.
  • Выпить воды и съесть лёгкий перекус (например, банан или половину батончика).
  • Начать с быстрой ходьбы, затем перейти на лёгкий бег.
  • Избегать интервального или слишком интенсивного темпа с утра.
  • Понаблюдать за своим состоянием — если ощущаете вялость после пробежки, пересмотрите время тренировки.

Лайфхак: если вы "сова", лучше перенесите пробежку на вечер. Уровень энергии, терморегуляция и подвижность суставов в это время на пике.

Вывод

Утренняя пробежка — это не универсальное благо. Для одних — заряд позитива, для других — путь к переутомлению и стрессу. Прислушивайтесь к телу, адаптируйте тренировку под себя и не забывайте: главное — не время суток, а регулярность и забота о здоровье.

Уточнения

Фи́тнес - это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Не игрушка и не корм – именно с него начинается счастливая кошачья жизнь
Домашние животные
Не игрушка и не корм – именно с него начинается счастливая кошачья жизнь Аудио 
Здесь нет семьи — только статус: почему жизнь лошади жёстче, чем у волка
Домашние животные
Здесь нет семьи — только статус: почему жизнь лошади жёстче, чем у волка Аудио 
Морское шоу без билетов: на пляже под Анапой случилось то, чего никто не ожидал
Домашние животные
Морское шоу без билетов: на пляже под Анапой случилось то, чего никто не ожидал Аудио 
Популярное
Копали дорогу — наткнулись на потустороннее: мёртвый город поднялся из-под земли

Во время строительства обычной дороги в британской глубинке рабочие наткнулись на следы города, который давно исчез из человеческой памяти.

Копали дорогу — наткнулись на потустороннее: мёртвый город поднялся из-под земли
Самый грозный хищник океана не акула — его боятся даже косатки
Самый грозный хищник океана не акула — его боятся даже косатки
Одна дома и на грани: сколько часов кошка выдерживает без человека
Мотор работает впроголодь — а виновата деталь, которую вы точно игнорируете
Тысячи лет спорили, а теперь ИИ поставил точку — правда о происхождении Библии Игорь Буккер Сухопутный путь в Крым-2025: правила и особенности, лайфхаки и документы Олег Володин Китай в Лондоне не ведёт переговоры с США, а ставит им условия Любовь Степушова
Почти новые и уже на продаже: зачем сбрасывают китайские авто с минимальным пробегом
Забудьте про натяжные потолки: этот вариант уютнее, дешевле и тише
Саудовская Аравия объявила нефтяную войну: кто станет главной жертвой?
Саудовская Аравия объявила нефтяную войну: кто станет главной жертвой?
Последние материалы
Три часа на спасение: Станиславу Дужникову провели экстренную операцию против ожирения
Даже опытные ошибаются: вот почему йога не даёт вам расслабления
Макрон запретит пользование соцсетями подросткам, обеспечивая тотальный контроль за обществом
Дом под осадой муравьев? Ваша приправа знает, как устроить контратаку
Цены на продукты сдержат без жёстких мер: в Минпромторге раскрыли, как это сработает
Советский салат заиграл по-новому: классика с рыбной изюминкой
Тепло, питание и воздух изнутри: почему органическая траншея работает
Вас могут не заправить — и всё из-за канистры: вот в чём подвох
Тонкие волосы стали объёмнее без укладки: вся магия в одной геометрии
Пёс на подушке, кот у ног: что скрывает привычка делить постель с животным
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.