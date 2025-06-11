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Даже опытные ошибаются: вот почему йога не даёт вам расслабления

3:27
Спорт

Йога — это про внутренний баланс, а не про растяжку и красивые фото. Но иногда мы сами мешаем себе получить от практики то, зачем пришли.

Йога
Фото: freepik.com by senivpetro на Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Йога

И даже если вы ходите на коврик не первый год, есть повседневные мелочи, которые могут сбить настрой. Причём не только вам, но и тем, кто рядом. Вот список привычек, от которых стоит избавиться — ради удовольствия от практики и уважения к пространству.

Пытаетесь выглядеть идеально

Когда всё внимание на внешней форме, теряется главное — контакт с телом. Сравнение с другими, натянутая улыбка, боль ради "эффектной" позы — это не про йогу, а про стресс.

  • Что делать: ощущайте позу изнутри. Дышите. Лучше мягко выйти из баланса, чем вытянуться через боль.

Уходите до Шавасаны

Это не "просто полежать". Это важнейшая часть занятия, где тело и нервная система интегрируют всё, что было до этого. А вы — в кроссовках у двери.

  • Что делать: если нужно уйти — сделайте это ДО Шавасаны. Или останьтесь ещё на пять минут. Это те самые минуты, за которые вы и пришли.

Пользуетесь телефоном

Йога — это пауза. А экран возвращает вас в хаос. Даже если просто проверяете время или снимаете сторис, вы выпадаете из момента.

  • Что делать: авиарежим и в сумку. Увидите — почувствуете разницу уже на первом дыхании.

Надели неудобную одежду

Если лосины сдавливают живот, а топ всё время сползает — сосредоточиться невозможно. Йога — про свободу движений, не про борьбу с тканью.

  • Что делать: выберите то, в чём удобно двигаться и дышать. Лучше пусть это будет мягкий хлопок, чем наряд "из соцсетей".

Игнорируете дыхание

Без дыхания йога — это просто зарядка. Именно дыхание помогает оставаться в моменте и работать с телом мягко.

  • Что делать: если сбились — сделайте паузу. Вернитесь к позе ребёнка, почувствуйте ритм. Пусть движения подстраиваются под вдох и выдох — не наоборот.

Отказываетесь от блоков и ремней

В йоге нет "сильных" и "слабых" — есть подходящие или неподходящие варианты. И реквизит не делает вас менее опытным.

  • Что делать: используйте кирпич под руку, ремень в наклоне, плед под колени. Это не подсказка, а помощь вашему телу.

Делаете сложные позы "вне темы"

Если все в наклоне, а вы — в стойке на голове, это может нарушить ритм класса. Даже если умеете — не всегда стоит.

  • Что делать: дождитесь свободного времени или спросите инструктора. Йога — не шоу, а совместный процесс.

Всегда встаёте на одно и то же место

Комфорт важен, но привычка прятаться в уголке может ограничивать развитие. Иногда стоит выйти из зоны комфорта… в буквальном смысле.

  • Что делать: попробуйте новое место в зале. Иногда просто другой угол помогает увидеть практику иначе.

Йога — не про идеальность, а про осознанность

Ошибки — это часть пути. Инструкторы не ждут от вас совершенства, но ценят уважение к практике, себе и другим. Йога — это пространство, где можно быть собой. И каждый коврик — шанс начать сначала.

Уточнения

Йо́га - совокупность психофизических практик, разработанных в различных направлениях индуизма и буддизма с целью достижения человеком возвышенного духовного и психического состояния.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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