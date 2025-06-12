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Минус живот, плюс рельеф: эти упражнения работают даже без диеты

1:16
Спорт

Рельефный пресс — это не только про скручивания. Фитнес-тренер Лайла Аджани уверена: чтобы живот стал подтянутым и исчезли складки, нужно работать комплексно.

пресс
Фото: freepik
пресс

В разговоре с Men Today она объяснила, что красивые кубики формируются при одновременной проработке верхней и нижней части пресса, а также косых мышц живота. Но одними упражнениями дело не ограничивается — если жир остаётся, пресс никто не увидит.

В основе тренировок должны быть такие движения, как ножницы, подъёмы ног, повороты корпуса для нижнего пресса и скручивания — как с ногами на полу, так и с поднятыми — для верхнего. Подъёмы бёдер, по словам Аджани, также отлично включают глубокие мышцы и помогают формировать плотную, "спаянную" середину тела.

Но важнейшая часть успеха — это питание и кардио. Без них даже самые мощные тренировки не дадут визуального результата.

Поэтому тренер советует снизить калорийность рациона, делать ставку на нежирный белок, овощи и фрукты и не забывать о кардионагрузке: только так получится действительно убрать жир и увидеть рельеф, а не просто "укрепить" живот изнутри.

Уточнения

Фи́тнес — это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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