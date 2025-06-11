Сильная спина и уверенная осанка — начните с этого упражнения

Фитнес-тренер Джо Холдер поделился эффективным способом развить силу спины и плечевого пояса.
В интервью изданию Men Today он отметил, что отличным выбором станет тяга штанги в наклоне — базовое, но мощное упражнение.
По словам эксперта, этот элемент тренировки способствует набору мышечной массы, улучшению плотности костей, а также может снизить болевые ощущения в пояснице за счёт укрепления опорных мышц.
Холдер рекомендует выбирать умеренный вес, с которым можно безопасно выполнить 2-3 подхода по 6-10 повторений.
Он подчёркивает: упражнение задействует широчайшие мышцы спины, бицепсы, пресс и даже ягодицы, что делает его отличной комплексной тренировкой для верхней и средней части тела.
Мы́шцы — органы, состоящие из мышечной ткани; способны сокращаться под влиянием нервных импульсов. Часть опорно-двигательного аппарата.
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