Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Свобода выбора для Мии: как Павел Табаков воспитывает дочь, не навязывая актёрство
Необычный подарок: финансовая дальновидность Канье Уэста продолжает приносить деньги Ким Кардашьян
Почти вымер, а теперь множится: где снежный барс неожиданно пошёл в рост
Газпромбанк стал лауреатом премии Золотой Меркурий за развитие банковского сопровождения контрактов для субъектов МСП
Рубль обречён? Эксперты предсказали обвал и объяснили, кто в этом заинтересован
Пляжный рай без переплат: что делает Ангистрион уникальным для путешественников?
Думали, что они помощники? Вот когда божьи коровки превращаются в вредителей
Ленивая, но вкусная: вот как из ничего сделать сытный ужин
Кузова из нержавейки не прижились, хотя могли спасти ваш автомобиль от ржавчины

Она начала с тренажёра — теперь держит рекорды, о которых мечтают молодые

2:07
Спорт

Можно ли повернуть жизнь вспять в 73 года? Для Вэнди Ида — это не просто теория. Она не просто выглядит вдвое моложе своего возраста — она изменила судьбу, победив страх, боль и годы насилия.

Венди Ида
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Венди Ида

Жизнь Вэнди до перемен была далека от спорта. Жестокие отношения, бегство с детьми, борьба за выживание. Чтобы справиться со стрессом и набранным весом, она впервые пришла в тренажёрный зал. Это решение стало поворотным: ушли 31 килограмм, появилась уверенность, начались танцы и занятия бодибилдингом.

Сейчас Вэнди — не просто фитнес-тренер. Она — обладательница нескольких рекордов Гиннесса, включая звание самой возрастной активной фитнес-инструктора в нескольких дисциплинах. И выглядит она так, что девушки вдвое моложе только завидуют.

"Никто не может поверить, сколько мне лет,” — с улыбкой делится Вэнди со своими подписчиками.

Она тренируется не только в зале — бассейн и бег стали частью её повседневности.

"Каждый круг в бассейне напоминает мне: никогда не поздно начать, научиться, стать сильнее. Главное — решиться,” — говорит она.

Этот настрой она несёт и в Instagram: позитив, мотивация, энергия. Но за лёгкими словами — годы ежедневной работы и внутренней борьбы.

"Сила — не в том, чтобы всегда держать себя в руках. Сила — в том, чтобы продолжать, даже когда всё валится. Я не стала устойчивой за одну ночь. Один трудный день, одна новая привычка — и шаг за шагом всё меняется,” — обращается Вэнди к тем, кто потерял веру в себя.

Да, ей 73. Но для неё возраст — просто число. Главное — не скорость или тяжесть тренировок, а регулярность и желание меняться. Её история — не просто фитнес-пример. Это доказательство, что даже когда кажется, будто всё потеряно, можно не просто встать — можно победить.

Уточнения

Трансформа́ция (от позднелат. transformatio "преобразование, превращение, метаморфоза").

О́браз жи́зни (лат. modus vivendi) или способ существования — система поведенческих, социокультурных, идентификационных и физиологических факторов, определяющих уникальный способ жизнедеятельности индивида или группы.

Автор Александр Жемчугов
Александр Жемчугов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Копали дорогу — наткнулись на потустороннее: мёртвый город поднялся из-под земли
Наука и техника
Копали дорогу — наткнулись на потустороннее: мёртвый город поднялся из-под земли Аудио 
Привилегий больше не будет: МИД РФ поставил ультиматум западному бизнесу
Экономика и бизнес
Привилегий больше не будет: МИД РФ поставил ультиматум западному бизнесу Аудио 
Самый грозный хищник океана не акула — его боятся даже косатки
Домашние животные
Самый грозный хищник океана не акула — его боятся даже косатки Аудио 
Популярное
Копали дорогу — наткнулись на потустороннее: мёртвый город поднялся из-под земли

Во время строительства обычной дороги в британской глубинке рабочие наткнулись на следы города, который давно исчез из человеческой памяти.

Копали дорогу — наткнулись на потустороннее: мёртвый город поднялся из-под земли
Самый грозный хищник океана не акула — его боятся даже косатки
Самый грозный хищник океана не акула — его боятся даже косатки
Одна дома и на грани: сколько часов кошка выдерживает без человека
Мотор работает впроголодь — а виновата деталь, которую вы точно игнорируете
Тысячи лет спорили, а теперь ИИ поставил точку — правда о происхождении Библии Игорь Буккер Сухопутный путь в Крым-2025: правила и особенности, лайфхаки и документы Олег Володин Китай в Лондоне не ведёт переговоры с США, а ставит им условия Любовь Степушова
Почти новые и уже на продаже: зачем сбрасывают китайские авто с минимальным пробегом
Забудьте про натяжные потолки: этот вариант уютнее, дешевле и тише
Саудовская Аравия объявила нефтяную войну: кто станет главной жертвой?
Саудовская Аравия объявила нефтяную войну: кто станет главной жертвой?
Последние материалы
Почти вымер, а теперь множится: где снежный барс неожиданно пошёл в рост
Газпромбанк стал лауреатом премии Золотой Меркурий за развитие банковского сопровождения контрактов для субъектов МСП
Рубль обречён? Эксперты предсказали обвал и объяснили, кто в этом заинтересован
Пляжный рай без переплат: что делает Ангистрион уникальным для путешественников?
Ленивая, но вкусная: вот как из ничего сделать сытный ужин
Думали, что они помощники? Вот когда божьи коровки превращаются в вредителей
Кузова из нержавейки не прижились, хотя могли спасти ваш автомобиль от ржавчины
Одежда может стать ловушкой для клещей — но есть способ защититься
Грибы против деревьев: как тропики защищают своё разнообразие
Звонок от школьного психолога может стоить родителям всех сбережений: новая схема мошенников
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.