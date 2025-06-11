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Эта простая зарядка изменила моё утро — легкий способ почувствовать силу в теле

1:59
Спорт

Не все получают кайф от пота, ускоренного дыхания и боли в мышцах. Но хорошая новость: для пользы телу совсем не обязательно выкладываться на 100%. Более того, лёгкая активность может дать отличный старт, особенно если вы давно не занимались ничем физическим.

Фитнес
Фото: flickr.com by PTPioneer, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Фитнес

"Чем проще вы начнёте, тем выше шанс, что продолжите", — говорит Седрик Брайант, директор Американского совета по упражнениям.

И это не просто слова: исследования подтверждают, что даже 5-10 минут ежедневных лёгких движений — например, прогулки после ужина — благоприятно влияют на здоровье.

Что это за тренировка

New York Times совместно с профессором Майклом Роджерсом разработали короткую утреннюю зарядку, которую легко превратить в привычку. Она длится всего 10 минут, не требует оборудования и подходит даже тем, кто ленится вставать с дивана. Упражнения прорабатывают основные группы мышц, улучшают координацию, гибкость и настроение.

Как выполнять

  • Длительность: около 10 минут
  • Интенсивность: низкая
  • Как делать: 10-15 повторений каждого упражнения, 3 круга, минимальные паузы
  • Инвентарь: подушка или медбол
  • Частота: начните с 3 раз в неделю

Совет: если вся тренировка кажется сложной — разделите её на две части: утро и вечер. Даже малое — уже шаг вперёд.

Примеры упражнений

  • Велосипед в воздухе — для пресса и бёдер
  • Разведение ног вверх лёжа — внутренние мышцы бедра
  • Ягодичный мост — бёдра, пресс, таз
  • "Мёртвый жук” с мячом — координация, корпус
  • Русский твист — косые мышцы живота

Почему это работает

Привычка — главный инструмент. Начните с минимума, привяжите движение к рутине (например, приседайте во время рекламы) и постепенно наращивайте нагрузку. Это не про спорт — это про заботу о себе.

Уточнения

Мотива́ция (от лат. movēre "двигать", в другом источнике от лат. moveo — двигать, побуждать) — побуждение к действию; психофизиологический процесс, управляющий поведением человека, задающий его направленность, организацию, активность и устойчивость; способность человека деятельно удовлетворять свои потребности и желания.

Физи́ческая культу́ра (от греч. φύσις — "природа" и лат. cultura — "возделываю, обрабатываю землю", сокр. физкульту́ра, физра́, в школе — разг. физ-ра) — система спортивной деятельности, направленная на гармоничное развитие духовных и физических сил человека.

Автор Александр Жемчугов
Александр Жемчугов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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