Эта простая зарядка изменила моё утро — легкий способ почувствовать силу в теле

Не все получают кайф от пота, ускоренного дыхания и боли в мышцах. Но хорошая новость: для пользы телу совсем не обязательно выкладываться на 100%. Более того, лёгкая активность может дать отличный старт, особенно если вы давно не занимались ничем физическим.
"Чем проще вы начнёте, тем выше шанс, что продолжите", — говорит Седрик Брайант, директор Американского совета по упражнениям.
И это не просто слова: исследования подтверждают, что даже 5-10 минут ежедневных лёгких движений — например, прогулки после ужина — благоприятно влияют на здоровье.
New York Times совместно с профессором Майклом Роджерсом разработали короткую утреннюю зарядку, которую легко превратить в привычку. Она длится всего 10 минут, не требует оборудования и подходит даже тем, кто ленится вставать с дивана. Упражнения прорабатывают основные группы мышц, улучшают координацию, гибкость и настроение.
Совет: если вся тренировка кажется сложной — разделите её на две части: утро и вечер. Даже малое — уже шаг вперёд.
Привычка — главный инструмент. Начните с минимума, привяжите движение к рутине (например, приседайте во время рекламы) и постепенно наращивайте нагрузку. Это не про спорт — это про заботу о себе.
Мотива́ция (от лат. movēre "двигать", в другом источнике от лат. moveo — двигать, побуждать) — побуждение к действию; психофизиологический процесс, управляющий поведением человека, задающий его направленность, организацию, активность и устойчивость; способность человека деятельно удовлетворять свои потребности и желания.
Физи́ческая культу́ра (от греч. φύσις — "природа" и лат. cultura — "возделываю, обрабатываю землю", сокр. физкульту́ра, физра́, в школе — разг. физ-ра) — система спортивной деятельности, направленная на гармоничное развитие духовных и физических сил человека.
Во время строительства обычной дороги в британской глубинке рабочие наткнулись на следы города, который давно исчез из человеческой памяти.