Йога для баланса: как сохранить физическую форму в эпоху сидячего образа жизни

Для тех, кто проводит дни за компьютером или с телефоном в руках, нарушение баланса тела стало распространенной проблемой. Йога предлагает проверенные тысячелетиями методы восстановления устойчивости, которые работают глубже, чем просто умение стоять на одной ноге.
Для занятых людей существуют эффективные 10-минутные комплексы, которые можно выполнять дома. Как отмечают инструкторы, регулярная практика йоги для баланса не только улучшает физическую форму, но и придает уверенность в повседневных движениях, пишет marieclaire.co.uk.
Попробуйте начать с базовых поз: дерева (Врикшасана), орла (Гарудасана) и полумесяца (Ардха Чандрасана), задерживаясь в каждом положении по 30 секунд.
Йо́га (санскр. योग, IAST: yoga — связь, единение, сосредоточение, усилие) — совокупность психофизических практик, разработанных в различных направлениях индуизма и буддизма с целью достижения человеком возвышенного духовного и психического состояния.
Во время строительства обычной дороги в британской глубинке рабочие наткнулись на следы города, который давно исчез из человеческой памяти.