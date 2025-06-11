Один из боксёрских поединков мечты стал реальностью: подерутся две мировые звезды

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Поединок Канело Альвареса с Теренсом Кроуфордом состоится благодаря новому "крестному отцу" мирового бокса Турки Аль Аш-Шейху. Они проведут зрелищный поединок в Лас-Вегасе 13 сентября.

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Вот официальный пресс-релиз от команды арабского шейха, которая для этого торжественного вечера объединилась с величайшим промоутером ММА Даной Уайтом: "Его Превосходительство Турки Аль Аш-Шейх, председатель Генерального управления по развлечениям и президент Саудовской федерации бокса, подтвердил зрелищное столкновение "сезона Эр-Рияда" между неоспоримым асом вне зависимости от весовой категории Саулем Канело Альваресом (62-2-2, 39 нокаутов) и непобежденной суперзвездой Теренсом Кроуфордом (41-0, 31 нокаут). Бой состоится в Лас-Вегасе в субботу, 13 сентября".

Турки и его команда будут работать с Даной Уайтом и Селой, чтобы продвигать долгожданный бой за титул чемпиона в суперсреднем весе; Netflix будет транслировать событие в прямом эфире для более чем 300 миллионов подписчиков по всему миру без дополнительных затрат.

В преддверии исторической ночи Канело и Кроуфорд отправятся в пресс-тур по трем городам, который начнется в Эр-Рияде 20 июня, затем продолжится по США в Нью-Йорке (Fanatics Fest) 22 июня и завершится в Лас-Вегасе.

Уточнения

Са́нтос Сау́ль (Канело) А́льварес Баррага́н (исп. Santos Saúl "Canelo" Álvarez Barragán; род. 18 июля 1990, Гвадалахара, Мексика) — мексиканский боксёр-профессионал, выступающий в полусредней (до 66,68 кг), первой средней (до 69,85 кг), в средней (до 72,57 кг), во второй средней (до 76,2 кг) и в полутяжёлой (до 79,4 кг) весовых категориях.

