Абрамович впервые выступил с речью после продажи Челси: меня постоянно будут в чём-то обвинять

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Роман Абрамович впервые выступил с речью с тех пор, как начало СВО повлияло на то, что он продал "Челси".

Фото: commons.wikimedia.org by Brian Minkoff-London Pixels, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Роман Абрамович

В марте 2022 года Абрамович объявил, что у него не было выбора, кроме как расстаться с "синими" на фоне обвинений в его сторону. Миллиардер попал под санкции британского правительства и решил исчезнуть из поля зрения общественности.

Однако новая книга под названием "Санкционированные: внутренняя история продажи ФК "Челси"" описывает Абрамовича как человека, который неустанно работал над прекращением конфликта.

Миллиардер продал клуб консорциуму Todd Boehly-Clearlake Capital в мае 2022 года почти за 5 миллиардов долларов.

Уточнения

«Че́лси» (полное название — Футбольный клуб «Челси», англ. Chelsea Football Club, английское произношение: [ˈtʃɛlsiː 'futbɔ:l klʌb]) — английский профессиональный футбольный клуб из Фулема на юго-западе Лондона.

