Абрамович впервые выступил с речью после продажи Челси: меня постоянно будут в чём-то обвинять

Роман Абрамович впервые выступил с речью с тех пор, как начало СВО повлияло на то, что он продал "Челси".
В марте 2022 года Абрамович объявил, что у него не было выбора, кроме как расстаться с "синими" на фоне обвинений в его сторону. Миллиардер попал под санкции британского правительства и решил исчезнуть из поля зрения общественности.
Однако новая книга под названием "Санкционированные: внутренняя история продажи ФК "Челси"" описывает Абрамовича как человека, который неустанно работал над прекращением конфликта.
Миллиардер продал клуб консорциуму Todd Boehly-Clearlake Capital в мае 2022 года почти за 5 миллиардов долларов.
«Че́лси» (полное название — Футбольный клуб «Челси», англ. Chelsea Football Club, английское произношение: [ˈtʃɛlsiː 'futbɔ:l klʌb]) — английский профессиональный футбольный клуб из Фулема на юго-западе Лондона.
Во время строительства обычной дороги в британской глубинке рабочие наткнулись на следы города, который давно исчез из человеческой памяти.