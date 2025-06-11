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Абрамович впервые выступил с речью после продажи Челси: меня постоянно будут в чём-то обвинять

0:46
Спорт

Роман Абрамович впервые выступил с речью с тех пор, как начало СВО повлияло на то, что он продал "Челси".

Роман Абрамович
Фото: commons.wikimedia.org by Brian Minkoff-London Pixels, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Роман Абрамович

В марте 2022 года Абрамович объявил, что у него не было выбора, кроме как расстаться с "синими" на фоне обвинений в его сторону. Миллиардер попал под санкции британского правительства и решил исчезнуть из поля зрения общественности.

Однако новая книга под названием "Санкционированные: внутренняя история продажи ФК "Челси"" описывает Абрамовича как человека, который неустанно работал над прекращением конфликта.

Миллиардер продал клуб консорциуму Todd Boehly-Clearlake Capital в мае 2022 года почти за 5 миллиардов долларов.

Уточнения

«Че́лси» (полное название — Футбольный клуб «Челси», англ. Chelsea Football Club, английское произношение: [ˈtʃɛlsiː 'futbɔ:l klʌb]) — английский профессиональный футбольный клуб из Фулема на юго-западе Лондона.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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