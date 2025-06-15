Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Вы едите авокадо неправильно: так оно теряет вкус и портится быстрее
Спасение для жасмина: чем обработать куст, если биосредства не работают
Сад превратится в ад: 11 растений, которые опаснее сорняков
От блестящей карьеры к скромной жизни: как сложилась судьба легендарного Гойко Митича
Как избежать проблем с перевозкой животного за границу: главный гайд для владельцев
Они тихо лежат в засаде и спасают урожай: как змеи помогают людям
Долгое сидение на унитазе — как эта привычка может привести к геморрою и другим проблемам
Кринж года: Zivert разгромила Воробьёва за лицемерие в скандальном ролике о макияже
Банановый апокалипсис: Chiquita объявила об увольнении более 1600 сотрудников в Панаме

Он уже установил рекорд в Реале, впечатлил в Премьер-Лиге: как начинается карьера Хаузена

1:39
Спорт

Защитник Дин Хаузен сыграл впечатляюще в финале Лиги Наций, но был разочарован поражением по пенальти после 120-минутной битвы, в которой его сборная Испании доминировала большую часть времени.

Футбольный мяч
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Футбольный мяч

Турнир закончился не так, как ожидалось, но Хаузен показал себя ключевой фигурой, на которую национальная сборная теперь будет полагаться. В свои 20 лет он не только зарекомендовал себя в "La Furia Roja", но и перешел в "Real Madrid", и вскоре мы увидим его в составе мадридских гранд.

Именно Хаузен был выбран для решения проблем в обороне "Whites". Дин родился в Амстердаме, но он не играл за свою родину на клубном уровне, так как вырос в Испании, а его семья переехала в Марбелью, когда мальчику было всего 5 лет.

В 10 лет его приняли в академию "Малаги", а через несколько лет его купил "Ювентус" за 170 тысяч евро. Уже в те годы за ним следил "Реал Мадрид" и другие испанские клубы, но "Ювентус" дал ему шанс и, переведя во вторую команду, дал дебютировать за сборную.

В январе 2024 года Дин Хаузен был отдан в аренду "Роме", получив личный звонок от тренера Жозе Моуринью.

В конце сезона его аренда закончилась, и Дин сделал еще один неожиданный ход. Он перешел в Премьер-лигу, но не в одну из топовых команд, а в "Борнмут". "Ювентус" продал его всего за 15,2 миллиона. евро — решение, которое взбесило фанатов "Бьянконери".

Уточнения

«Реа́л Мадри́д» (исп   lang="es">Real Madrid Club de Fútbol, испанское произношение: [reˈal maˈðɾið ˈkluβ ðe ˈfuðβol] ) — испанский профессиональный футбольный клуб из города Мадрид.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Археологи обнаружили уникальную находку 6200-летней давности: череп девочки повергает в шок
Наука и техника
Археологи обнаружили уникальную находку 6200-летней давности: череп девочки повергает в шок
Поведение умирающей кошки: слёзы, но и шанс попрощаться
Домашние животные
Поведение умирающей кошки: слёзы, но и шанс попрощаться Аудио 
Выглядит странно, но работает: садоводы добавляют это в воду — и кабачки прут как сумасшедшие
Садоводство, цветоводство
Выглядит странно, но работает: садоводы добавляют это в воду — и кабачки прут как сумасшедшие Аудио 
Популярное
Шерсть дыбом: кого медведи боятся больше пули и почему они сбегают к людям

У медведя есть враг, который страшнее человека. Он приходит без предупреждения, не боится ни ружья, ни машины — и это вовсе не хищник из другого вида.

Шерсть дыбом: кого медведи боятся больше пули и почему они сбегают к людям
Огурцы лезут, как на дрожжах: старый рецепт удобрения, который работает лучше магазинных
Огурцы лезут, как на дрожжах: старый рецепт удобрения, который работает лучше магазинных
Купил, поездил, пожалел: эти машины теряют цену быстрее всех
Купил и забыл: 15 авто, которых хватит на всю жизнь
Иран имеет будущее и очень помог России и Китаю своим ответом Израилю Любовь Степушова Как один волоконно-оптический кабель изменил мир: открытие, которое привело к интернет-зависимости Сергей Лебедев Анализ операции Ам Калви: упреждающий удар Израиля по Ирану Юрий Бочаров
Птица, которую уважали веками, теперь умирает в молчании — и почти никто этого не замечает
Берите с рук — не ошибётесь: проверенные бойцы, которым не страшны ни мороз, ни бездорожье
Пьёшь утром — легко весь день: летний рецепт, который запускает похудение
Пьёшь утром — легко весь день: летний рецепт, который запускает похудение
Последние материалы
Вы едите авокадо неправильно: так оно теряет вкус и портится быстрее
Спасение для жасмина: чем обработать куст, если биосредства не работают
Сад превратится в ад: 11 растений, которые опаснее сорняков
Французский актёр Сами Насери: Я хочу стать частью русской культуры
От блестящей карьеры к скромной жизни: как сложилась судьба легендарного Гойко Митича
Как избежать проблем с перевозкой животного за границу: главный гайд для владельцев
Он уже установил рекорд в Реале, впечатлил в Премьер-Лиге: как начинается карьера Хаузена
Они тихо лежат в засаде и спасают урожай: как змеи помогают людям
Долгое сидение на унитазе — как эта привычка может привести к геморрою и другим проблемам
Кринж года: Zivert разгромила Воробьёва за лицемерие в скандальном ролике о макияже
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.