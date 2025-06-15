Он уже установил рекорд в Реале, впечатлил в Премьер-Лиге: как начинается карьера Хаузена

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Защитник Дин Хаузен сыграл впечатляюще в финале Лиги Наций, но был разочарован поражением по пенальти после 120-минутной битвы, в которой его сборная Испании доминировала большую часть времени.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Футбольный мяч

Турнир закончился не так, как ожидалось, но Хаузен показал себя ключевой фигурой, на которую национальная сборная теперь будет полагаться. В свои 20 лет он не только зарекомендовал себя в "La Furia Roja", но и перешел в "Real Madrid", и вскоре мы увидим его в составе мадридских гранд.

Именно Хаузен был выбран для решения проблем в обороне "Whites". Дин родился в Амстердаме, но он не играл за свою родину на клубном уровне, так как вырос в Испании, а его семья переехала в Марбелью, когда мальчику было всего 5 лет.

В 10 лет его приняли в академию "Малаги", а через несколько лет его купил "Ювентус" за 170 тысяч евро. Уже в те годы за ним следил "Реал Мадрид" и другие испанские клубы, но "Ювентус" дал ему шанс и, переведя во вторую команду, дал дебютировать за сборную.

В январе 2024 года Дин Хаузен был отдан в аренду "Роме", получив личный звонок от тренера Жозе Моуринью.

В конце сезона его аренда закончилась, и Дин сделал еще один неожиданный ход. Он перешел в Премьер-лигу, но не в одну из топовых команд, а в "Борнмут". "Ювентус" продал его всего за 15,2 миллиона. евро — решение, которое взбесило фанатов "Бьянконери".

Уточнения

«Реа́л Мадри́д» (исп lang="es">Real Madrid Club de Fútbol, испанское произношение: [reˈal maˈðɾið ˈkluβ ðe ˈfuðβol] ) — испанский профессиональный футбольный клуб из города Мадрид.

