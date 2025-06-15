Он уже установил рекорд в Реале, впечатлил в Премьер-Лиге: как начинается карьера Хаузена

Защитник Дин Хаузен сыграл впечатляюще в финале Лиги Наций, но был разочарован поражением по пенальти после 120-минутной битвы, в которой его сборная Испании доминировала большую часть времени.
Турнир закончился не так, как ожидалось, но Хаузен показал себя ключевой фигурой, на которую национальная сборная теперь будет полагаться. В свои 20 лет он не только зарекомендовал себя в "La Furia Roja", но и перешел в "Real Madrid", и вскоре мы увидим его в составе мадридских гранд.
Именно Хаузен был выбран для решения проблем в обороне "Whites". Дин родился в Амстердаме, но он не играл за свою родину на клубном уровне, так как вырос в Испании, а его семья переехала в Марбелью, когда мальчику было всего 5 лет.
В 10 лет его приняли в академию "Малаги", а через несколько лет его купил "Ювентус" за 170 тысяч евро. Уже в те годы за ним следил "Реал Мадрид" и другие испанские клубы, но "Ювентус" дал ему шанс и, переведя во вторую команду, дал дебютировать за сборную.
В январе 2024 года Дин Хаузен был отдан в аренду "Роме", получив личный звонок от тренера Жозе Моуринью.
В конце сезона его аренда закончилась, и Дин сделал еще один неожиданный ход. Он перешел в Премьер-лигу, но не в одну из топовых команд, а в "Борнмут". "Ювентус" продал его всего за 15,2 миллиона. евро — решение, которое взбесило фанатов "Бьянконери".
«Реа́л Мадри́д» (исп
У медведя есть враг, который страшнее человека. Он приходит без предупреждения, не боится ни ружья, ни машины — и это вовсе не хищник из другого вида.