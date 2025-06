Тёмная тайна грешника Испании Мората в финале против Португалии

Седьмой номер сборной Испании Альваро Мората вышел на замену, взял капитанскую повязку, но вместо того, чтобы стать героем, превратился в грешника в серии пенальти против Португалии в финале Лиги наций.

32-летний Мората был единственным, кто не забил пенальти. Его игра была плохой. Легкомысленной. Диогу Кошта знал направление, и этого было достаточно, чтобы остановить плохо направленный мяч. Рубен Невеш не ошибся с пятым выступлением Португалии и увенчал "моряков" трофеем, их вторым в Лиге наций. Разочарование осталось за испанцами.

"Я благодарю тренера за доверие", — сказал Мората после поражения. "Конечно, я мог бы лучше реализовать пенальти, но сейчас я ничего не могу изменить. Я чувствую себя ужасно. Я просто хочу домой. Я ничего не могу сделать. В этот раз я не плакал, но внутри то же самое чувство. Мы должны смотреть на вещи взвешенно — недавно мы выиграли здесь чемпионат Европы, и теперь это поражение послужит нам уроком".

Луис де ла Фуэнте заменил своего постоянного пенальтиста Микеля Оярсабаля на Морату. Эта замена оказалась одной из немногих ошибок, которые Де ла Фуэнте допустил за все время своего руководства.

"Не каждый игрок готов взять на себя ответственность за пенальти, но в нашей команде абсолютно все готовы", — сказал испанский тренер после матча. "Альваро — настоящий чемпион. Мне жаль, что он не забил, но это не конец света".

Много изменений произошло и на личном уровне для Мораты. К счастью, они были положительными.

После матча Альваро рассказал о своих психических проблемах, которые терзали его годами. Промах по белой точке случился за несколько дней до выхода документального фильма о Морате You Don't Know Who I Am.

А́льваро Бо́рха Мора́та Марти́н (исп. Álvaro Borja Morata Martín, испанское произношение: [ˈalβaɾo moˈɾata]; род. 23 октября 1992, Мадрид) — испанский футболист, нападающий клуба «Милан», выступающий на правах аренды за турецкий клуб «Галатасарай».