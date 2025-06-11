Криштиану Роналду вновь оказался в центре внимания в мире футбола, на этот раз после победы в Лиге наций УЕФА со сборной Португалии, которая в захватывающем финале в прошлое воскресенье обыграла Испанию.
Португальский нападающий был предметом споров во время матча, особенно в отношении первого гола Португалии. Этот шаг был пересмотрен VAR из-за возможного офсайда у Роналду. Однако после продолжительной оценки в комнате видеосудейства гол Нуну Мендеша был признан законным, поскольку Криштиану Роналду не находился в положении "вне игры". Благодаря этому голу Португалия временно сравняла счет в первой половине матча.
Споры усилились после того, как гол был засчитан. Судья получил подтверждение VAR, и Роналду немедленно подбежал к Микелю Оярсабалю и "отпраздновал" гол прямо ему в лицо, что быстро стало вирусным в социальных сетях.
Любопытно, что именно Оярсабаль спустя 19 минут забил гол, восстановивший лидерство Испании. Однако во вторник споры возобновились, когда в сеть просочилась новая фотография этого момента.
Diario AS опубликовало видео, на котором Криштиану Роналду хватает Микеля Оярсабаля за ухо сразу после празднования забитого мяча, и этот некрасивый жест CR7 вызвал споры в социальных сетях.
Криштиа́ну Рона́лду душ Са́нтуш Аве́йру (порт. Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro; европейский португальский: [kɾiʃˈtjɐnu ʁoˈnaɫdu] ; род. 5 февраля 1985, Фуншал, Португалия) — португальский футболист, нападающий и капитан саудовского клуба «Ан-Наср» и сборной Португалии.
Во время строительства обычной дороги в британской глубинке рабочие наткнулись на следы города, который давно исчез из человеческой памяти.