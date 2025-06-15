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Опасность бега на длинные дистанции: как мужчина погиб во время полумарафона

2:23
Спорт

20-летний мужчина умер в субботу во время забега на 21 км на 40-м Международном марафоне Порту-Алегри. По словам организаторов мероприятия, у Жуана Габриэля Хофстаттера де Ламаре внезапно случилась болезнь, и за один километр до финиша у него остановилось сердце. Его лечила медицинская бригада, но он не выжил.

Барьерный бег
Фото: Women's 400m hurdles final by NH53, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Барьерный бег

Опасен ли бег на длинные дистанции?

Смерти на беговых соревнованиях случаются редко. Число бегунов по всему миру растет, поэтому новости о смертях могут поступать чаще. Кроме того, это событие привлекает внимание и вызывает страх, из-за чего оно кажется более обыденным. Но, пропорционально, риск внезапного сердечного заболевания очень низок.

Сидячий образ жизни действительно опасен. Физическая неактивность входит в десятку основных причин смерти и инвалидности, согласно ВОЗ (Всемирная организация здравоохранения). В целом бег снижает смертность от всех причин и сердечно-сосудистых факторов риска, даже если вы бегаете мало и медленно.

Теоретически, любой может пробежать марафон. Но, конечно, есть моменты, которые следует учитывать. Если вы начинаете с нуля, важно создать хорошую базу на более коротких дистанциях (5 км и 10 км), чтобы постепенно переходить к более длинным дистанциям (например, 15 км), пока не достигнете полумарафона и, наконец, 42 км. Постоянство стоит больше, чем интенсивность.

Для тех, кто уже привык к этой практике, предлагается:

Обратитесь за профессиональным руководством.

Тренеры и спортивные консультанты важны для составления соответствующего плана тренировок, который поможет вам избежать травм и ускорить прогресс.

Укрепляйте мышцы

Адаптация мышц, сухожилий и связок делает занятие эффективным; в противном случае риски включают тендинит, стрессовые переломы и недостаток кальция. Кроме того, мышцы хранят часть энергии, которая необходима организму для повседневной деятельности. Бегуны обычно пополняют этот запас в виде гликогена, потребляя углеводы до или во время тренировки и гонки.

Уточнения

Марафо́н (греч. Μαραθών) — дисциплина лёгкой атлетики, представляющая собой забег на дистанцию 42 километра 195 метров.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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