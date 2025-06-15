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Почему трудно заниматься спортом? На это может быть неожиданная причина

2:37
Спорт

Плохое качество воздуха может повлиять на наш организм. Оказывается, даже очиститель воздуха в доме может влиять на то, как мы занимаемся спортом.

Занятия спортом
Фото: freepik.com by Drazen Zigic, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Занятия спортом

"Внутренняя среда с плохим качеством воздуха, например, повышенным уровнем CO₂, твердых частиц (PM2.5) и ЛОС, может снизить доступ кислорода к мышцам и мозгу", — рассказал CNET по электронной почте Йоаким Линд, руководитель стратегического развития Airthings. "Это приводит к более быстрой утомляемости, снижению выносливости и даже когнитивному "мозговому туману" во время упражнений".

Многие люди любят заниматься спортом в помещении, особенно когда погода не идеальна в дождливые дни, в холодные зимние месяцы или даже когда качество наружного воздуха плохое. Однако качество воздуха в помещении все равно может влиять на ваш организм.

Упражнения могут увеличить дозу загрязнения воздуха, которую мы вдыхаем во время упражнений. Мы дышим глубже, когда занимаемся спортом, а это значит, что мы вдыхаем более высокую дозу загрязнения воздуха, независимо от того, находится ли загрязнение воздуха в помещении или на улице.

Когда эти загрязняющие вещества попадают в наши легкие, отметил доктор Пурви Парих, они могут увеличить нагрузку на легкие, усугубляя астму и аллергию, если вы страдаете этими заболеваниями.

Воздействие загрязненного воздуха также увеличивает риск развития заболеваний легких, таких как астма, хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ) и рак легких, а также увеличивает риск заболеваний сердца.

Если вы хотите улучшить качество воздуха в своем доме, вот что рекомендуют эксперты:

  1. Используйте высококачественные очистители воздуха
  2. Избегайте плохого качества наружного воздуха
  3. Регулярно убирайтесь. Кстати, пылесос может негативно повлиять на качество воздуха, если у вас много ковров. Это связано с тем, что пылесос может поднимать в воздух частицы.
  4. Ограничьте количество предметов, которые могут негативно повлиять на качество воздуха

Например, эксперт советует не делать в помещении следующее: курить, использовать камины в помещении и зажигать свечи.

"Другие вещи, которые могут повлиять на качество воздуха в помещении, включают использование диффузоров или духов, а также использование химикатов в обычных бытовых чистящих средствах", — добавляет специалист.

Уточнения

Фи́тнес (фи́тнесс, англ. fitness — «соответствие, годность, приспособленность», от fit — «соответствующий, подходящий, годный, в хорошей форме») — это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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