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5 обязательных вещей для бегунов: вот без чего не обойтись на марафоне

1:23
Спорт

Независимо от того, бегаете ли вы так долго, как себя помните, или только начинаете, наличие правильной беговой экипировки может действительно сделать или испортить ваш опыт — особенно если вы готовитесь к марафону. Бегун с 15-летними стажем дал советы.

Бег
Фото: flickr.com by The National Guard, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Бег

Ниже приведены наши текущие обязательные вещи для бега, как с точки зрения опытного, так и начинающего бегуна.

Беговой пояс

Он необходим, если вы хотите, чтобы ваши руки были свободны во время бега.

Носки для бега

Хорошая пара носков для бега может сделать или испортить вашу пробежку. Вы же не хотите надеть неправильный материал и перегреться, особенно летом.

Солнцезащитный крем

Бег на открытом воздухе, будь то зимой или летом, требует защиты кожи.

Наушники или вкладыши

Наушники-вкладыши во время бега обычно обеспечивают более надежную посадку. Если вы беспокоитесь о безопасности, то наушники, которые надеваются поверх ушей и охватывают затылок, будут лучшим выбором, чем наушники-вкладыши.

Приложение Strava

Приложение Strava стало моим любимым приложением для отслеживания бега, поскольку оно совместимо с Apple Watch (а также с другими носимыми устройствами) и может использоваться для отслеживания велопрогулок и походов.

Уточнения

Марафо́н (греч. Μαραθών) — дисциплина лёгкой атлетики, представляющая собой забег на дистанцию 42 километра 195 метров.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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