5 обязательных вещей для бегунов: вот без чего не обойтись на марафоне

Независимо от того, бегаете ли вы так долго, как себя помните, или только начинаете, наличие правильной беговой экипировки может действительно сделать или испортить ваш опыт — особенно если вы готовитесь к марафону. Бегун с 15-летними стажем дал советы.
Ниже приведены наши текущие обязательные вещи для бега, как с точки зрения опытного, так и начинающего бегуна.
Он необходим, если вы хотите, чтобы ваши руки были свободны во время бега.
Хорошая пара носков для бега может сделать или испортить вашу пробежку. Вы же не хотите надеть неправильный материал и перегреться, особенно летом.
Бег на открытом воздухе, будь то зимой или летом, требует защиты кожи.
Наушники-вкладыши во время бега обычно обеспечивают более надежную посадку. Если вы беспокоитесь о безопасности, то наушники, которые надеваются поверх ушей и охватывают затылок, будут лучшим выбором, чем наушники-вкладыши.
Приложение Strava стало моим любимым приложением для отслеживания бега, поскольку оно совместимо с Apple Watch (а также с другими носимыми устройствами) и может использоваться для отслеживания велопрогулок и походов.
Марафо́н (греч. Μαραθών) — дисциплина лёгкой атлетики, представляющая собой забег на дистанцию 42 километра 195 метров.
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