Три тайных тренировки, которые изменят ваш фитнес-режим навсегда

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Хотите похудеть или изменить свою программу тренировок? Попробуйте эти три тренировки, рекомендованные экспертами по фитнесу.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Мужчина делает планку

С напряженной жизнью и графиком найти время на тренировку может быть непросто. Однако эксперты утверждают, что даже 15 минут упражнений в день могут улучшить ваше здоровье, доказывая, что небольшие изменения действительно могут иметь большое значение.

Вторая проблема, когда дело доходит до тренировок, — это поиск правильных тренировок, которые соответствуют вашим индивидуальным фитнес-целям.

Например, если вы хотите сжечь калории и похудеть, вы можете задаться вопросом, какие упражнения вам следует выполнять.

Кардио

Кардио важно для похудения, но чтобы действительно поднять результаты на ступеньку выше, вы также должны добавить некоторые упражнения для наращивания мышц.

Кардио является важной частью любой программы тренировок, и вы должны включить его в свою еженедельную программу вместе с силовыми тренировками. Не все кардио-упражнения одинаковы, когда дело касается потери веса

Любой тип кардио-упражнений важно включить в сбалансированную программу тренировок, но два основных типа — постоянные и интервальные.

Силовые тренировки

Силовые тренировки с собственным весом или поднятие тяжестей — один из самых эффективных способов похудеть. Почему? Во-первых, поднятие тяжестей может помочь вам сбросить жир, наращивая мышечную массу, что отлично влияет на ваш метаболизм.

Мышечная масса сжигает больше калорий, чем жир, а это значит, что вы сжигаете больше калорий каждый день, когда у вас больше мышц — даже во время сна.

Силовые тренировки часто включают использование гантелей или силовых тренажеров, но вам действительно не нужно дополнительное оборудование для наращивания силы. Использование собственного веса в качестве сопротивления также является высокоэффективным и удобным способом тренировки.

Сложные движения

Так как же сочетать кардио с силовыми упражнениями, чтобы не только сжигать калории, но и наращивать силу?

"Одни из лучших упражнений для снижения веса — это сложные движения всего тела, чередующиеся с кардиотренировками", — говорит Брук Тейлор, сертифицированный персональный тренер и основатель программы Ignite.

Сложное движение — это многосуставное упражнение, которое направлено на несколько групп мышц одновременно.

"Очень важно сочетать как силовые нагрузки, так и интервальные кардиотренировки, если вы хотите изменить состав своего тела, увеличить мышечную массу и тонизировать поддерживающие мышцы. Это идет рука об руку с повышением плотности костей и укреплением сердечно-сосудистой системы", — говорит Тейлор.

Уточнения

Фи́тнес (фи́тнесс, англ. fitness — «соответствие, годность, приспособленность», от fit — «соответствующий, подходящий, годный, в хорошей форме») — это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья.

