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Не можете дотянуться до пальцев ног? Вот как улучшить гибкость на 100 процентов

3:04
Спорт

Как и все остальное, развитие гибкости требует практики. И это требует такой же последовательности, как и наращивание мышечной массы. Сначала это может быть нелегко, но вскоре вы расслабитесь, почувствовав хорошую растяжку, зная, что вы делаете все возможное для улучшения своей гибкости.

Девушка делает растяжку
Фото: Pravda.Ru by Елена Галабаева
Девушка делает растяжку

Ниже приведены несколько ключевых моментов, которые следует иметь в виду, когда вы начинаете.

Начинайте и заканчивайте каждый день статическими растяжками

Проведение статической растяжки может быть самым простым методом улучшения гибкости. Статическая растяжка включает в себя все упражнения на гибкость, которые включают удержание мышцы в растянутом положении в течение значительного периода времени, обычно около 30 секунд.

Это позволяет вам изолировать и глубоко растянуть мышцу. Начиная и заканчивая свой день статической растяжкой — всего на 5-10 минут — вы можете значительно изменить то, насколько гибкими будут ваши мышцы ежедневно.

Статические растяжки, с которыми вы, возможно, уже знакомы, включают:

  • Наклон вперед (касание пальцев ног)
  • Растяжка квадрицепсов стоя
  • Растяжка плеч крест-накрест
  • Растяжка подколенного сухожилия одной ногой сидя
  • Растяжка трицепсов
  • Скручивание сидя
  • Растяжка бабочки
  • Поза ребенка
  • Вытягивание руки над головой

Некоторые продвинутые статические растяжки включают:

  • Поза голубя
  • Фигура четыре
  • Поза плуга

Выполняйте динамическую растяжку до и после тренировки

Динамическая растяжка, в отличие от статической, непрерывно двигает ваши мышцы и суставы по всему диапазону движения. Этот тип растяжки ощущается гораздо более энергично, чем статическая растяжка, и может даже повысить ваш пульс.

Динамическая растяжка не изолирует мышцы так, как статическая растяжка, скорее, этот тип активной растяжки одновременно прорабатывает несколько мышц и учит вас, как задействовать ваши мышцы и суставы для поддержки более глубокого и плавного движения.

Выполнение динамической растяжки перед тренировкой является хорошей разминкой, а выполнение нескольких после тренировки помогает вернуть ваше тело в состояние покоя (а не просто замерзнуть после сильного пота).

Примеры динамической растяжки включают:

  • Поза кошки-коровы
  • Приседание-вставание
  • Собака мордой вниз
  • Растяжка выпада на коленях
  • Приседания-казаки
  • Ходьба коленом к груди
  • Игрушечные солдатики
  • Железный крест и скорпион
  • Ангелы на стене

Также полезен миофасциальный релиз. Это по сути самомассаж с целью "освобождения" тугих узлов из тканей вашего тела. Вы можете выполнять самостоятельный миофасциальный релиз с помощью пенного валика, мяча для лакросса, мышечного валика или массажного пистолета.

Уточнения

Гибкость — в физической культуре гибкость человека — способность человека выполнять упражнения с большой амплитудой.
 

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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