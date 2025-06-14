Не можете дотянуться до пальцев ног? Вот как улучшить гибкость на 100 процентов

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Как и все остальное, развитие гибкости требует практики. И это требует такой же последовательности, как и наращивание мышечной массы. Сначала это может быть нелегко, но вскоре вы расслабитесь, почувствовав хорошую растяжку, зная, что вы делаете все возможное для улучшения своей гибкости.

Фото: Pravda.Ru by Елена Галабаева Девушка делает растяжку

Ниже приведены несколько ключевых моментов, которые следует иметь в виду, когда вы начинаете.

Начинайте и заканчивайте каждый день статическими растяжками

Проведение статической растяжки может быть самым простым методом улучшения гибкости. Статическая растяжка включает в себя все упражнения на гибкость, которые включают удержание мышцы в растянутом положении в течение значительного периода времени, обычно около 30 секунд.

Это позволяет вам изолировать и глубоко растянуть мышцу. Начиная и заканчивая свой день статической растяжкой — всего на 5-10 минут — вы можете значительно изменить то, насколько гибкими будут ваши мышцы ежедневно.

Статические растяжки, с которыми вы, возможно, уже знакомы, включают:

Наклон вперед (касание пальцев ног)

Растяжка квадрицепсов стоя

Растяжка плеч крест-накрест

Растяжка подколенного сухожилия одной ногой сидя

Растяжка трицепсов

Скручивание сидя

Растяжка бабочки

Поза ребенка

Вытягивание руки над головой

Некоторые продвинутые статические растяжки включают:

Поза голубя

Фигура четыре

Поза плуга

Выполняйте динамическую растяжку до и после тренировки

Динамическая растяжка, в отличие от статической, непрерывно двигает ваши мышцы и суставы по всему диапазону движения. Этот тип растяжки ощущается гораздо более энергично, чем статическая растяжка, и может даже повысить ваш пульс.

Динамическая растяжка не изолирует мышцы так, как статическая растяжка, скорее, этот тип активной растяжки одновременно прорабатывает несколько мышц и учит вас, как задействовать ваши мышцы и суставы для поддержки более глубокого и плавного движения.

Выполнение динамической растяжки перед тренировкой является хорошей разминкой, а выполнение нескольких после тренировки помогает вернуть ваше тело в состояние покоя (а не просто замерзнуть после сильного пота).

Примеры динамической растяжки включают:

Поза кошки-коровы

Приседание-вставание

Собака мордой вниз

Растяжка выпада на коленях

Приседания-казаки

Ходьба коленом к груди

Игрушечные солдатики

Железный крест и скорпион

Ангелы на стене

Также полезен миофасциальный релиз. Это по сути самомассаж с целью "освобождения" тугих узлов из тканей вашего тела. Вы можете выполнять самостоятельный миофасциальный релиз с помощью пенного валика, мяча для лакросса, мышечного валика или массажного пистолета.

Уточнения

Гибкость — в физической культуре гибкость человека — способность человека выполнять упражнения с большой амплитудой.



