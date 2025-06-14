Фигура станет идеальной за месяц: как рассчитать время кардио, чтобы достичь своих целей в спортзале

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Независимо от того, являетесь ли вы ветераном спортзала или только начинаете свой путь тренировок, вы, вероятно, задавали себе этот вопрос: начинать ли с силовых или кардио? Имеет ли значение порядок?

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Степ-аэробика в стиле 80-х

Наука о том, делать ли кардио до или после силовых упражнений, не является однозначной, и все зависит от вашей цели: улучшить общее состояние здоровья, похудеть или набрать мышечную массу.

Тренер рассказал, как время ваших кардио-сессий может помочь вам похудеть или нарастить силу.

Когда дело доходит до принятия решения о том, что делать сначала — кардио или силовые нагрузки во время тренировок, хорошей идеей будет начать с ваших целей.

Вы хотите похудеть или набрать мышечный тонус? Может быть, вы хотите улучшить выносливость или нарастить более крупные мышцы. Одно распространенное заблуждение заключается в том, что кардио — это самое важное упражнение для похудения, но для этого важны как кардио, так и силовые тренировки.

Кардио хорошо задокументировано как эффективное средство для сжигания калорий. Если вы поднимаете тяжести в течение 30 минут по сравнению с любой другой кардио-активностью в течение того же времени, кардио сожжет больше калорий. Имея это в виду, вы можете начать свои тренировки с кардио с постоянной интенсивностью, чтобы войти в зону сердечного ритма, необходимую для сжигания жира.

Затем вы можете перейти к поднятию тяжестей, что создаст "дожигание", которое поможет сжигать калории после того, как вы закончите тренировку.

Поднятие тяжестей в первую очередь, особенно если вы поднимаете тяжести, используя все свое тело, утомит вас еще до того, как вы дойдете до кардио-части тренировки. Это означает, что вы можете сократить свою тренировку и не получить пользу от сжигания калорий от кардио — особенно если вы хотите сжечь как можно больше калорий за определенное время.

Попробуйте начать и с кардио, и с поднятия тяжестей, чтобы понять, что лучше всего подходит для вас. Если вы выполняете упражнения с легкими весами, это может помочь повысить частоту сердечных сокращений и подготовить ваше тело к бегу, езде на велосипеде или другой кардиоактивности.

Наконец, если вы любите бегать, ездить на велосипеде или плавать и хотите улучшить свою скорость или общую выносливость, то выбор кардио в первую очередь будет разумным, потому что вы приступаете к этим тренировкам свежим.

Таким образом, вы начнете с самого важного упражнения для своих долгосрочных целей и быстрее добьетесь прогресса.

Уточнения

Принципы силового тренинга — общий взгляд на проблемы преодоления физических и физиологических барьеров развития спортсмена в качественных и количественных характеристиках, таких как: рост скелетных мышц, повышение выносливости и силовых показателей.

