Что такое мышечный памп? Вот как он помогает наращивать мышцы в долгосрочной перспективе

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"Мышечный памп" на самом деле просто фитнес-сленг для явления, называемого транзиторной гипертрофией. Гипертрофия относится к росту мышц, а транзиторный означает, что это временно. Транзиторная гипертрофия, или желанный мышечный памп, является довольно сложным физиологическим процессом.

Фото: Designed be Freepik by artursafronovvvv, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Девушка занимается спортом

Мышечный памп происходит, когда жидкости, включая воду и кровь, накапливаются в ваших мышцах во время движения. Это происходит в ответ на два основных триггера: Молочная кислота накапливается в ваших работающих мышцах и втягивает в них воду. Ваше сердце перекачивает больше крови в ваши работающие мышцы, потому что им нужно больше кислорода и питательных веществ для их питания.

Этот прилив жидкости заставляет ваши мышечные клетки разбухать, делая ваши мышцы больше, чем обычно. Когда вы получаете мышечный памп, может казаться, что ваши мышцы "наполнены", в некотором смысле.

Высокообъемные силовые тренировки означают много повторений и подходов, как правило, с более короткими периодами отдыха. Вы можете достичь высокообъемной тренировки, манипулируя несколькими переменными:

Вы можете делать больше повторений

Вы можете делать больше подходов (пять подходов по 10 вместо обычных трех подходов по 10)

Вы можете сократить интервал отдыха (60-секундный отдых вместо обычного двухминутного отдыха)

В общем, чем больше сокращений делают ваши мышцы, тем больше жидкости наполняет их.

Серьезные бодибилдеры и тяжелоатлеты могут даже следовать протоколам "накачки", где основной целью является достижение мышечной накачки. Накачка сосредоточена исключительно на сокращении мышц и увеличении притока крови к работающим мышцам.

Уточнения

Мы́шцы (мн. ч. общеслав., производное от уменьшит.-ласкат. ед. ч. «мы́шка»), также му́скулы (мн. ч., от ед. ч. лат. musculus, от mūs — «мышь») — органы, состоящие из мышечной ткани; способны сокращаться под влиянием нервных импульсов.

