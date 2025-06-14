Холодное погружение: 5 лучших способов восстановить силы после тренировки, которые действительно работают

1:38 Your browser does not support the audio element. Спорт

Холодное погружение — популярный тренд среди спортсменов, любителей фитнеса и всех, кто ищет способ снять стресс. Некоторые люди предпочитают естественные озера и реки для холодного погружения.

Фото: Designed be Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Девушка в бассейне

Если у вас нет доступа к холодной ванне или водоему, вы можете сделать ее самостоятельно дома или просто наполнить ванну льдом.

Недавние исследования показывают, что холодное погружение может оказывать положительное влияние на воспаление, стресс, качество сна и другие области здоровья.

Существует также несколько рисков для холодного погружения и определенных рекомендаций по безопасности, которым следует следовать. Лучше всего проконсультироваться с врачом перед погружением и прочитать о потенциальных преимуществах и рисках.

Доктор Марк Слабо, спортивный врач и хирург-ортопед, дал краткое описание холодного погружения и его цели: "Холодное погружение — это метод восстановления, который использует ледяные ванны, температура которых может варьироваться от 40 до 60 градусов. Спортсмены используют их для восстановления после интенсивной тренировки, чтобы помочь уменьшить воспаление и помочь с болезненностью мышц и восстановлением".

Клиника Майо также перечисляет ряд возможных преимуществ, от балансировки нервной системы до улучшения настроения и когнитивных функций. Одно из основных применений ледяных ванн заключается в том, что они могут помочь спортсменам вернуться к физической работоспособности на следующий день.

Уточнения

Фи́тнес (фи́тнесс, англ. fitness — «соответствие, годность, приспособленность», от fit — «соответствующий, подходящий, годный, в хорошей форме») — это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья.

