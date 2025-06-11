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Спорт без усталости: 5 способов добавят больше упражнений в повседневную рутину

4:38
Спорт

Физические упражнения помогают улучшить настроение, снять стресс, повысить уровень энергии, улучшить качество сна и снизить риск развития хронических заболеваний и болезней, таких как диабет, сердечно-сосудистые заболевания и высокое кровяное давление.

Зарядка
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Зарядка

Есть хитрые способы больше заниматься спортом каждый день, которые не сделают вас измотанными и несчастными.

Установите рутину

Один из самых эффективных способов формирования привычки — это система "сигнал-рутина-вознаграждение". Исследователи Массачусетского технологического института обнаружили силу неврологического цикла, лежащего в основе каждой привычки. Этот "цикл привычки", позже придуманный Чарльзом Дахиггом в его книге 2012 года "Сила привычки", состоит из трех частей: сигнала, рутины и вознаграждения.

Эту систему можно применять для формирования любой привычки, от питья большего количества воды до раннего пробуждения.

Например, скажем, вы хотите просыпаться и ходить в спортзал каждое утро перед работой. Сигналом, который запускает привычку, будет утро и звонок будильника.

Ваша программа, привычка или действие, которые вы хотите создать и закрепить, — это вставать и переодеваться в спортивную одежду. Это может помочь вам не заснуть и гарантировать, что вы пойдете в спортзал, поскольку вы уже готовы. И как только вы закончите программу (упражнение), вы будете вознаграждены.

Это может проявиться в форме эндорфинов как телесного вознаграждения, которое может мотивировать нас выполнять программу снова, или это может быть даже ощутимая награда, например, покупка себе новых носков после недели достижения своих целей по тренировкам или покупка нового коврика для йоги после месяца ежедневных занятий йогой.

Начните с малого

Многие люди полагают, что им нужно изнурять себя в спортзале, чтобы стать более подтянутыми, но на самом деле это не так. Все, что вам нужно, это около 20 минут в день.

Тридцать минут активности каждый день — это идеальное начало для удовлетворения ваших еженедельных потребностей, но если это звучит пугающе, вы можете начать с еще меньших шагов. Простая ходьба на беговой дорожке или езда на велотренажере в течение пяти минут может выработать у вас привычку немного тренироваться каждый день.

Вы также можете начать с упражнений с низкой ударной нагрузкой. Быстрая прогулка вечером — более чем достаточная тренировка.

Стек привычек

Стек привычек, популяризированный Джеймсом Клиром в его книге "Атомные привычки", — это способ создания небольших, но полезных привычек. Этот термин может быть для вас новым, но он действительно прост: вы "складываете" новое поведение (упражнения) на уже имеющуюся у вас привычку, чтобы помочь вам не забыть их выполнять. Это приведет к тому, что комбинация станет привычкой.

Например, если вы слушаете подкаст каждый день, попробуйте прогуляться, пока слушаете. Ждете, пока сварится ваш утренний кофе? Попробуйте потянуться, пока ждете. Стек привычек можно использовать множеством способов, чтобы новые фитнес-привычки вписывались в вашу повседневную жизнь.

Будьте активны на работе

Ваш рабочий день не обязательно должен быть полностью сидячим. Вместо того чтобы тратить весь обеденный перерыв на еду, найдите время, чтобы сходить в спортзал, пройтись по офису или выполнить поручения. Вы также можете разбавить рутину дня, прогулявшись во время индивидуальных встреч вместо того, чтобы сидеть за столом или в конференц-зале — все, что угодно, чтобы встать и начать двигаться.

Делайте упражнения, которые вам нравятся

Это важный момент. Если вы ненавидите заниматься спортом, это может быть связано с тем, что вы не занимаетесь теми тренировками, которые вам нравятся. Очень немногие люди на самом деле любят бегать по кругу на протяжении многих миль. Так что не делайте этого.

Развивайтесь и пробуйте разные виды тренировок, пока не найдете ту, которая вам действительно нравится. Велосипед, серфинг, падлбординг, йога, походы, катание на лыжах, скалолазание, каякинг и катание на коньках — все это увлекательные занятия, которые заставят ваше сердце биться чаще.

Уточнения

Привы́чка — автоматически воспроизводимое действие, исполнение которого инициируется некоторым сигналом (триггером привычки) и выполняется и завершается с чувством удовольствия. 

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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