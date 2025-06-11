Йога не дает вам необходимого вам снятия стресса? Попробуйте эти упражнения

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Все слышали о "гормонах счастья", которые вырабатываются во время упражнений. Это эйфорическое состояние после тренировки, которое способствует счастью. Хотя это состояние не длится вечно, оно может быть чем-то большим, чем просто подъем настроения. Регулярные упражнения могут помочь справиться с ежедневным стрессом и беспокойством.

Фото: flickr. com by Famartin, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ поза Baby Cobra в йоге

Хотя йога обычно возглавляет список упражнений для снятия стресса, это не единственный вариант, который поможет вам найти свой дзен. На самом деле, любой тип тренировки может помочь вам почувствовать себя лучше. Варианты ниже не обязательно являются "расслабляющими" тренировками, но они все равно заставят вас потеть и чувствовать себя более расслабленными, чем в начале.

HIIT

Преимущество HIIT-тренировок в том, что они интенсивные, но быстрые, что делает их отличными для вписывания в плотный график. Другим преимуществом, когда дело касается стресса, является то, что выполнение интенсивной тренировки в течение короткого периода времени требует большой концентрации, что не дает вам думать о том, что вас напрягает.

Силовые тренировки

Исследование 2020 года показало, что регулярные силовые тренировки положительно влияют на уровень тревожности и симптомы беспокойства у молодых людей.

Существует множество доказательств того, что упражнения в целом делают вас счастливее и могут поддерживать лучшее психическое здоровье, но это исследование было сосредоточено именно на силовых тренировках, которые еще больше рассказывают нам о том, как различные типы упражнений могут влиять на ваш разум.

Наука утверждает, что упражнения могут помочь снизить стресс и поднять настроение. То, что считается весельем или расслаблением, может варьироваться от человека к человеку, поэтому добавляйте элементы веселья или дзен в любую тренировку в зависимости от того, что подходит именно вам. Например, занятия танцами могут доставлять удовольствие одному человеку, но вызывать беспокойство у другого.

Уточнения

Йо́га (санскр. योग, IAST: yoga — связь, единение, сосредоточение, усилие) — совокупность психофизических практик, разработанных в различных направлениях индуизма и буддизма с целью достижения человеком возвышенного духовного и психического состояния.

