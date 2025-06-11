Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Таксисты всё знают: как их двигатели выхаживают по полмиллиона — секрет в одной привычке
Платят здоровьем за аплодисменты: Дима Билан раскрыл правду о жизни звёзд
Красота-а-а-а!: Алла Пугачёва удивила соцсети реакцией на фото Орбакайте с внучкой
Невидимая война на рисовых полях: как импорт захватывает Японию
Собака или кошка могут сделать для вашего здоровья больше, чем вы думаете
Охлаждает лучше кондиционера: летний десерт из 4 ингредиентов, который полюбит вся семья
Цветёт пышно, а ягод нет? У вишни свои счёты — и вот за что она мстит
Путешествие без авто: как доехать до парка Астерикс на общественном транспорте
Опасность трудоголизма: мозг адаптируется… но в очень худую сторону

Йога не дает вам необходимого вам снятия стресса? Попробуйте эти упражнения

2:12
Спорт

Все слышали о "гормонах счастья", которые вырабатываются во время упражнений. Это эйфорическое состояние после тренировки, которое способствует счастью. Хотя это состояние не длится вечно, оно может быть чем-то большим, чем просто подъем настроения. Регулярные упражнения могут помочь справиться с ежедневным стрессом и беспокойством.

поза Baby Cobra в йоге
Фото: flickr. com by Famartin, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
поза Baby Cobra в йоге

Хотя йога обычно возглавляет список упражнений для снятия стресса, это не единственный вариант, который поможет вам найти свой дзен. На самом деле, любой тип тренировки может помочь вам почувствовать себя лучше. Варианты ниже не обязательно являются "расслабляющими" тренировками, но они все равно заставят вас потеть и чувствовать себя более расслабленными, чем в начале.

HIIT

Преимущество HIIT-тренировок в том, что они интенсивные, но быстрые, что делает их отличными для вписывания в плотный график. Другим преимуществом, когда дело касается стресса, является то, что выполнение интенсивной тренировки в течение короткого периода времени требует большой концентрации, что не дает вам думать о том, что вас напрягает.

Силовые тренировки

Исследование 2020 года показало, что регулярные силовые тренировки положительно влияют на уровень тревожности и симптомы беспокойства у молодых людей.

Существует множество доказательств того, что упражнения в целом делают вас счастливее и могут поддерживать лучшее психическое здоровье, но это исследование было сосредоточено именно на силовых тренировках, которые еще больше рассказывают нам о том, как различные типы упражнений могут влиять на ваш разум.

Наука утверждает, что упражнения могут помочь снизить стресс и поднять настроение. То, что считается весельем или расслаблением, может варьироваться от человека к человеку, поэтому добавляйте элементы веселья или дзен в любую тренировку в зависимости от того, что подходит именно вам. Например, занятия танцами могут доставлять удовольствие одному человеку, но вызывать беспокойство у другого.

Уточнения

Йо́га (санскр. योग, IAST: yoga — связь, единение, сосредоточение, усилие) — совокупность психофизических практик, разработанных в различных направлениях индуизма и буддизма с целью достижения человеком возвышенного духовного и психического состояния.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Ваш внутренний зверь: что дата рождения расскажет о вашем характере
Домашние животные
Ваш внутренний зверь: что дата рождения расскажет о вашем характере Аудио 
Почти новые и уже на продаже: зачем сбрасывают китайские авто с минимальным пробегом
Авто
Почти новые и уже на продаже: зачем сбрасывают китайские авто с минимальным пробегом
Здесь нет семьи — только статус: почему жизнь лошади жёстче, чем у волка
Домашние животные
Здесь нет семьи — только статус: почему жизнь лошади жёстче, чем у волка Аудио 
Популярное
Копали дорогу — наткнулись на потустороннее: мёртвый город поднялся из-под земли

Во время строительства обычной дороги в британской глубинке рабочие наткнулись на следы города, который давно исчез из человеческой памяти.

Копали дорогу — наткнулись на потустороннее: мёртвый город поднялся из-под земли
Самый грозный хищник океана не акула — его боятся даже косатки
Самый грозный хищник океана не акула — его боятся даже косатки
Одна дома и на грани: сколько часов кошка выдерживает без человека
Почти новые и уже на продаже: зачем сбрасывают китайские авто с минимальным пробегом
Только доктор Путин сможет вылечить сумасшедших из Европы, собравшихся в Одессе Любовь Степушова Великое возвращение в Итаку: что скрывает новая версия Одиссеи Игорь Буккер Сухопутный путь в Крым-2025: правила и особенности, лайфхаки и документы Олег Володин
Мотор работает впроголодь — а виновата деталь, которую вы точно игнорируете
Забудьте про натяжные потолки: этот вариант уютнее, дешевле и тише
Саудовская Аравия объявила нефтяную войну: кто станет главной жертвой?
Саудовская Аравия объявила нефтяную войну: кто станет главной жертвой?
Последние материалы
Где авто подешевели сильнее всего: региональная карта падения цен
Как обуздать шумных соседей: штрафы и выселение за нарушение закона о тишине
Запеканка с сосисками, которая всегда выручает: быстро, сытно и все просят добавки
Неизвестный, но потрясающий: Гларокавос стал звездой нового рейтинга европейских пляжей
Как всего пара дыханий может остановить разрушение организма: кортизол под контролем
Фен плачет, а вы расцветаете: прическа, которая упрощает утро до трёх движений
За кулисами театра: Басилашвили поделился мыслями о завершении карьеры
Алёна Свиридова раскрыла главное сожаление своей жизни: что она потеряла ради сцены
Сначала рыхлят, потом душат: когда опилки помогают, а когда мешают
150 самолётов в тумане санкций: кто получит миллиарды и кто останется ни с чем
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.