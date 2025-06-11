Сожгут ваши мышцы: эти 3 упражнения с гантелями точно прокачают тело по-полной
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Некоторые упражнения на занятиях пилатесом заставляют мышцы гореть даже сильнее, чем при поднятии тяжелых весов.
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Спортивная женщина
Рейчел Леннон, инструктор по пилатесу, поделилась тремя любимыми упражнениями с гантелями, а также советами и рекомендациями по их выполнению в соответствии с принципами пилатеса.
Разгибание рук над головой на трицепс
Подходы: 3
Повторения: 8-10.
- Встаньте на колени или встаньте, держа над головой легкие гантели.
- Напрягите корпус и сохраняйте нейтральное положение позвоночника.
- Двигаясь очень медленно, согните локти и опустите гантели к задней части плеч, удерживая локти направленными вперед.
- Сделайте паузу, затем, контролируя движение, вытяните руки обратно вверх.
Румынская становая тяга на одной ноге
Подходы: 3
Повторения: 8-10
- Встаньте, расставив ноги на ширину бедер и слегка согнув колени, держа легкую гантель в правой руке.
- Напрягите корпус и отведите плечи назад и вниз.
- Сделайте вдох, чтобы подготовиться, затем выдохните, наклоняясь вперед от бедер, вытягивая правую ногу позади себя и опуская гантель к полу.
- Толкайте бедра вперед, чтобы медленно и подконтрольно вернуться в исходное положение.
Хруст на столешнице
Подходы: 3
Повторения: 8-10
- Лягте на спину, согните колени и поставьте ступни на пол, держите легкие гантели над плечами, вытянув руки.
- Вдохните, чтобы подготовиться, затем выдохните, поднимая правую ногу, затем левую так, чтобы колени находились прямо над бедрами, а голени были параллельны полу.
- Вдохните, чтобы подготовиться, затем выдохните, поднимая грудь и плечи.
- Вдохните, медленно опуская туловище обратно на пол.
Уточнения
Пила́тес (англ. Pilates) — система физических упражнений (фитнеса), разработанная Йозефом Пилатесом в начале XX века для реабилитации после травм.
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Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру