Проведите всего 150 минут: вот на сколько шагов нужно увеличить активность для похудения

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Некоторые люди не любят спорт, другие не могут им заниматься или у них нет времени. Однако ходьба может быть решением и может быть более уместной в повседневной жизни большего количества людей. Это подразумевает небольшие дополнительные усилия, чтобы ходить больше, не обязательно осознавая этого, даже в вашей повседневной жизни.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Японка на фитнес-прогулке

Например, поднимайтесь по лестнице вместо лифта, выходите из метро или автобуса на одну-две остановки раньше, чтобы закончить поездку на работу, выходите на прогулку во время обеденного перерыва.

Эти небольшие компромиссы уже могут иметь значение, позволяя тем, у кого нет времени на несколько тренировок в неделю, заниматься немного больше каждый день. Не теряя при этом больше времени.

Планируйте 150 минут ходьбы в неделю

Однако, чтобы увидеть реальные результаты в потере веса, к ходьбе нужно относиться серьезно каждый день. И лучше отслеживать количество шагов с помощью приложения на телефоне, чтобы добиться большей эффективности.

Определенное количество шагов должно быть достигнуто, прежде чем вы действительно начнете сжигать калории и увидите видимые результаты в своей фигуре.

Министерство здравоохранения США рекомендует не менее 150 минут умеренной активности (например, ходьба) или 75 минут интенсивной активности в неделю.

Сколько шагов в день нужно делать, чтобы сбросить жир?

Согласно британскому исследованию, 58% участников стремились достичь цели в 10 000 шагов в день в 2019 году, и 38% из них решили отслеживать количество своих шагов в день. Однако более половины из них оценили свое среднее количество шагов в день в 5 836 шагов, что далеко от количества, необходимого для поддержания оптимальной формы.

Переход от 4000 до 10000 шагов в день позволит сжечь дополнительно 500 калорий. Однако отметка в 10000 шагов в день не является обязательной для потери веса, так как она также зависит от интенсивности ходьбы и вашего распорядка дня, включая диету.

NHS также утверждает, что простая 10-минутная быстрая ходьба в день может улучшить ваше здоровье. Сон также играет ключевую роль в потере веса, как и отсутствие стресса.

Эти два фактора могут повлиять на ваши результаты, даже если вы делаете 20000 шагов в день, например. Кроме того, исследования говорят, что ходьба всего 4400 шагов в день может снизить риск смерти на 41% по сравнению с менее чем 2700.

Фитнес-тренер объясняет, что: менее 5000 шагов = малоподвижный образ жизни, от 5000 до 9999 шагов = слабоактивный образ жизни, от 10 000 до 12 500 шагов = активный образ жизни и более 12 500 шагов = очень активный образ жизни.

Уточнения

Ходьба́ — способ передвижения организма (человека или иного существа), либо подражающего ему механизма; осуществляется в результате сложной координированной деятельности скелетных мышц и конечностей.



