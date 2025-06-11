Тонус живота после 40 лет: откройте для себя эффективные упражнения без оборудования

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После 40 лет достижение тонуса живота может показаться более сложным, но некоторые упражнения остаются невероятно эффективными. Преподаватель йоги делится пятью основными движениями для укрепления вашего корпуса без оборудования и в любом возрасте.

Фото: Designed be Freepik by teksomolika, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Стройная фигура девушки

Планка

Простая на вид планка — обязательное упражнение для тонуса живота. Она прорабатывает весь корпус и задействует глубокие стабилизирующие мышцы, которые защищают позвоночник.

"Планка также улучшает устойчивость плеч и осанку, что становится все более важным с возрастом", — говорит Николь Вуд.

Мёртвый жук

Это часто упускаемое из виду упражнение отлично подходит для глубокого вовлечения корпуса и работы над координацией рук и ног. В качестве бонуса, оно не нагружает поясницу.

"Это упражнение идеально подходит для укрепления корпуса и улучшения координации", — объясняет Николь Вуд.

Птица-собака

Это движение, полученное из йоги и физиотерапии, развивает как силу корпуса, так и равновесие.

"Оно нацелено на глубокие мышцы корпуса, одновременно способствуя равновесию и координации", — подчеркивает Николь Вуд.

Русские скручивания

Косые мышцы, мышцы по бокам корпуса, необходимы для вращения и стабильности корпуса. Русские скручивания воздействуют на них напрямую.

"Они также помогают улучшить гибкость и осанку", — добавляет Николь.

Обратные скручивания

С возрастом нижняя часть пресса часто оказывается в числе наиболее игнорируемых. Обратные скручивания эффективно укрепляют ее, не перегружая спину.

"Обратные скручивания нацелены на нижнюю часть пресса, которая часто ослабевает с возрастом", — объясняет Николь.

Уточнения

Планка — изометрическое физическое упражнение.



