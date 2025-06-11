Тонус живота после 40 лет: откройте для себя эффективные упражнения без оборудования

После 40 лет достижение тонуса живота может показаться более сложным, но некоторые упражнения остаются невероятно эффективными. Преподаватель йоги делится пятью основными движениями для укрепления вашего корпуса без оборудования и в любом возрасте.
Простая на вид планка — обязательное упражнение для тонуса живота. Она прорабатывает весь корпус и задействует глубокие стабилизирующие мышцы, которые защищают позвоночник.
"Планка также улучшает устойчивость плеч и осанку, что становится все более важным с возрастом", — говорит Николь Вуд.
Это часто упускаемое из виду упражнение отлично подходит для глубокого вовлечения корпуса и работы над координацией рук и ног. В качестве бонуса, оно не нагружает поясницу.
"Это упражнение идеально подходит для укрепления корпуса и улучшения координации", — объясняет Николь Вуд.
Это движение, полученное из йоги и физиотерапии, развивает как силу корпуса, так и равновесие.
"Оно нацелено на глубокие мышцы корпуса, одновременно способствуя равновесию и координации", — подчеркивает Николь Вуд.
Косые мышцы, мышцы по бокам корпуса, необходимы для вращения и стабильности корпуса. Русские скручивания воздействуют на них напрямую.
"Они также помогают улучшить гибкость и осанку", — добавляет Николь.
С возрастом нижняя часть пресса часто оказывается в числе наиболее игнорируемых. Обратные скручивания эффективно укрепляют ее, не перегружая спину.
"Обратные скручивания нацелены на нижнюю часть пресса, которая часто ослабевает с возрастом", — объясняет Николь.
Планка — изометрическое физическое упражнение.
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