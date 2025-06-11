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Устали бороться с пивным животом? Эти два упражнения изменят вашу фигуру летом

Спорт

Похудение — одна из наиболее часто повторяемых целей в начале каждого года. Однако это также желание миллионов россиян на летний сезон, период многочисленных мероприятий на свежем воздухе. Чтобы наслаждаться этими мероприятиями с большей энергией и комфортом, важно хорошо выглядеть.

Женская талия
Фото: Designed by Freepik by prostooleh is licensed under Public domian
Женская талия

Обычно рекомендуется придерживаться здорового питания, в некоторых случаях дополняя его косметическими процедурами и регулярно занимаясь физической активностью. В частности, по последнему пункту Гарвардский университет рекомендовал программу из двух упражнений, чтобы "избавиться" от пивного живота и добиться проработанного живота.

Вместо традиционных приседаний специалисты этого известного университета сделали акцент на двух упражнениях, в которых мы должны удерживать положение не менее 10 секунд, но не более 30 секунд.

Ягодичный мост

Чтобы сделать его, просто лягте на спину, согните ноги и вытяните руки к полу параллельно телу. Из этого положения поднимите бедра, пока они не образуют прямую линию между коленями и плечами.

Конечно, при этом сохраняя напряжение ягодиц и живота. Это не только укрепляет область живота, но и интенсивно тренирует ягодицы и заднюю поверхность бедер, помимо непосредственного улучшения общего вида этой области.

Планка

Это может быть сложно — настоящее испытание для некоторых людей, особенно поначалу — эта привычка является одной из самых всеобъемлющих для укрепления как пресса, так и спины.

Чтобы делать это правильно, положите предплечья на пол, локти под плечами и держите спину прямо и на одной линии с ногами. Затем напрягите пресс и ягодицы, чтобы "удержать" положение, и не выгибайте спину и не поднимайте бедра.

Уточнения

Я́годи́цы — мягкие ткани задней и латеральных поверхностей таза, представленные ягодичными мышцами, подкожной клетчаткой и кожей.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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