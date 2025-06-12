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Секрет долголетия раскрыт: эти простые упражнения вернут радость движения пожилым людям

3:15
Спорт

С возрастом в организме человека происходят изменения, которые влияют на мышечную силу, равновесие и гибкость. Эти изменения увеличивают риск падений, что часто приводит к травмам. Регулярные упражнения могут помочь минимизировать эти риски и улучшить качество жизни пожилых людей, делая их более активными и независимыми.

Зарядка
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Зарядка

Физическая активность важна не только для тела, но и для психического и эмоционального состояния пожилых. Регулярные упражнения улучшают настроение, повышают самооценку и общее самочувствие.

Упражнения для улучшения равновесия

Существует множество упражнений, которые можно адаптировать для пожилых людей, уделяя особое внимание укреплению мышц, улучшению баланса и гибкости, пишет correiobraziliense.com.br.

Вот несколько простых и эффективных упражнений, которые можно включить в повседневную рутину.

Почему ходьба полезна для пожилых?

Ходьба — отличное упражнение для пожилых людей. Она доступна, безопасна и приносит много пользы. Начинать стоит с коротких прогулок, используя при необходимости ходунки или помощь другого человека. Постепенно можно увеличивать расстояние и время прогулок, адаптируясь к возможностям организма.

Ходьба укрепляет мышцы ног, улучшает работу сердечно-сосудистой системы и поднимает настроение. Важно выбирать безопасные места для прогулок и носить удобную обувь.

Упражнение на подъем пятки для улучшения устойчивости

Это упражнение помогает укрепить мышцы икр, которые важны для устойчивости при ходьбе. Для выполнения нужно встать, держась за стул или стену, поднять пятки и задержаться на носках на несколько секунд, затем медленно вернуться в исходное положение. Повторять 10-15 раз.

Регулярное выполнение этого упражнения улучшает баланс и силу ног, снижая риск падений. Его можно делать дома без специального оборудования.

Упражнение "из положения сидя в положение стоя"

Это упражнение похоже на приседания и помогает укрепить мышцы ног и бедер. Нужно сесть на прочный стул, ноги поставить на пол, скрестить руки на груди. Затем медленно встать и вернуться в исходное положение, контролируя движения. Повторять 8-10 раз.

Упражнение улучшает мышечную силу и функциональность, облегчая повседневные задачи и снижая риск падений. При необходимости можно использовать руки для поддержки.

Меры предосторожности при занятиях

Перед началом упражнений пожилым людям необходимо проконсультироваться с врачом. Это поможет оценить состояние здоровья и получить рекомендации. Важно носить удобную одежду и обувь, поддерживать водный баланс и не перегружать организм.

Регулярность — ключ к успеху. При регулярной практике пожилые люди могут улучшить здоровье, повысить активность и наслаждаться более качественной и безопасной жизнью.

Уточнения

Ста́рость — период жизни человека от утраты способности организма к продолжению рода до смерти. 

Физи́ческие упражне́ния — элементарные движения, составленные из них двигательные действия и их комплексы (гимнастический, атлетический), систематизированные в целях физического развития. 

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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