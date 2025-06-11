Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Почему бизнес выступил против российской полки: новый законопроект, который может изменить рынок
Этот хлам ворует у вас топливо каждый день — и вы даже не подозреваете об этом
Юрий Борисов исполнит главную роль в новом голливудском фильме о русском поете
Криштиану Роналду в беде: появились новые слухи о CR7 и Оярсабале
Яйцо с загадочным красным пятном внутри? Узнайте, что это на самом деле и можно ли его есть
Никаких уколов и пластики — только сыворотки и потрясающий результат уже через неделю
Один из боксёрских поединков мечты стал реальностью: подерутся две мировые звезды
Как заставить жимолость плодоносить: 5 секретов, которые изменят урожай
Тёмная тайна грешника Испании Мората в финале против Португалии

Саркопения отступает: 5 упражнений, которые вернут силу пожилым людям

3:21
Спорт

С возрастом организм человека естественным образом изменяется, и одним из наиболее заметных изменений является снижение мышечной массы. Это состояние, известное как саркопения, может существенно повлиять на подвижность и качество жизни пожилых людей. Однако регулярные физические упражнения могут помочь замедлить этот процесс и улучшить общее состояние здоровья.

спорт
Фото: freepik.com is licensed under Public domain
спорт

Саркопения — это естественный процесс старения, но его можно ускорить из-за недостатка физической активности и стресса. Поэтому важно, чтобы пожилые люди регулярно занимались спортом, чтобы поддерживать мышечную массу и общее здоровье.

Какие виды физической активности полезны для пожилых людей?

Для поддержания мышечной массы и здоровья пожилым людям рекомендуется выполнять упражнения, которые развивают силу, выносливость и равновесие. Перед началом любой программы важно проконсультироваться с врачом, напоминает correiobraziliense.com.br.

Вот несколько простых упражнений, которые можно делать дома:

  1. Приседания у стула: это упражнение укрепляет мышцы ног и улучшает координацию.
  2. Подъем рук с легкими весами: можно использовать бутылки с водой или гантели, чтобы укрепить мышцы рук.
  3. Ходьба на месте: имитация ходьбы улучшает работу сердечно-сосудистой системы.
  4. Растяжка икроножных мышц: сохранение гибкости ног важно для поддержания мобильности.
  5. Упражнения на равновесие: стояние на одной ноге улучшает устойчивость и снижает риск падений.

Почему важно поддерживать мышечную массу в пожилом возрасте?

Мышцы играют ключевую роль в функционировании организма, включая подвижность, метаболизм и стабильность суставов. Поддержание мышечной массы помогает предотвратить травмы, улучшает здоровье костей и общее самочувствие. Кроме того, сильные мышцы способствуют более эффективному обмену веществ и лучшему контролю уровня сахара в крови.

Как начать заниматься спортом в пожилом возрасте?

Перед началом занятий спортом важно проконсультироваться с врачом или специалистом по физической реабилитации. Они помогут разработать индивидуальный план, учитывая ваши возможности и потребности.

Начинайте с легких упражнений и постепенно увеличивайте нагрузку, избегая перенапряжения. Регулярность — ключ к успеху, поэтому важно придерживаться расписания, включающего силовые, кардио-упражнения и растяжку.

Преимущества активного образа жизни в пожилом возрасте

Регулярные физические упражнения приносят множество преимуществ для здоровья и благополучия пожилых людей. Они снижают риск хронических заболеваний, улучшают настроение, повышают качество жизни и увеличивают продолжительность жизни. Активный образ жизни также способствует независимости и самостоятельности.

Перед началом любой программы физической активности важно проконсультироваться с врачом. Для получения дополнительной информации о здоровье и физической активности пожилых людей можно посетить сайт Министерства здравоохранения.

Уточнения

Саркопения — возрастное атрофическое дегенеративное изменение скелетной мускулатуры, приводящее к постепенной потере мышечной массы и силы.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Эти тренды из 90-х снова в моде — и они выглядят даже круче, чем раньше
Красота и стиль
Эти тренды из 90-х снова в моде — и они выглядят даже круче, чем раньше Аудио 
Не болезнь, а голод: почему чеснок желтеет даже при хорошем уходе
Садоводство, цветоводство
Не болезнь, а голод: почему чеснок желтеет даже при хорошем уходе Аудио 
Охотится без шума, но живёт как на свалке: что не так с этим идеальным хищником
Домашние животные
Охотится без шума, но живёт как на свалке: что не так с этим идеальным хищником Аудио 
Популярное
Копали дорогу — наткнулись на потустороннее: мёртвый город поднялся из-под земли

Во время строительства обычной дороги в британской глубинке рабочие наткнулись на следы города, который давно исчез из человеческой памяти.

Копали дорогу — наткнулись на потустороннее: мёртвый город поднялся из-под земли
Одна дома и на грани: сколько часов кошка выдерживает без человека
Одна дома и на грани: сколько часов кошка выдерживает без человека
Самый грозный хищник океана не акула — его боятся даже косатки
Мотор работает впроголодь — а виновата деталь, которую вы точно игнорируете
Китай в Лондоне не ведёт переговоры с США, а ставит им условия Любовь Степушова Ночной кошмар для хунты: какой масштаб разрушений принёс удар по Киеву? Дмитрий Плотников За карболку её создатель сразу попал в лорды. Антисептик — всему голова Сергей Лебедев
Почти новые и уже на продаже: зачем сбрасывают китайские авто с минимальным пробегом
10 японских моторов, которые и сейчас рвут асфальт — спустя десятилетия
Живут под полом и не боятся света: как избавиться от странных насекомых в ванной
Живут под полом и не боятся света: как избавиться от странных насекомых в ванной
Последние материалы
Один из боксёрских поединков мечты стал реальностью: подерутся две мировые звезды
Как заставить жимолость плодоносить: 5 секретов, которые изменят урожай
Тёмная тайна грешника Испании Мората в финале против Португалии
Машина может поджарить вас без предупреждения: скрытая опция превращает салон в духовку
Ранний картофель из Дагестана: урожайность достигает 40 тонн с гектара
Тысячи американцев выйдут на улицы: вот что скрывает Национальный день неповиновения без королей
Технологии на службе ухода: как Китай борется с нехваткой кадров для пенсионеров
От гостиной до спальни: гид по выбору идеального ковра в квартиру
Кампус-ду-Жордау — бразильская Швейцария: как город шоколада и трикотажа покоряет сердца туристов
Топ-10 самых спокойных собак: если в вашем доме нужен не охранник, а уют
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.