Бег под запретом после 60: кардиолог раскрыла опасный секрет популярного спорта

1:50 Your browser does not support the audio element. Спорт

После 60 лет рекомендуется отказаться от бега и заменить его другими видами физической активности, например, такими как скандинавская ходьба. Об этом сообщила Татьяна Галеева, заведующая первым терапевтическим отделением клиники "Будь Здоров" на Фрунзенской.

Фото: commons.wikimedia.org by Paul Holloway, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Бегуны

По словам специалиста, к 60 годам у людей могут развиться заболевания сердечно-сосудистой системы, которые при беге могут привести к серьёзным осложнениям, таким как инфаркт, инсульт, гипертонический криз, нарушение сердечного ритма и тромбозы. Кроме того, могут возникнуть проблемы с костной системой, включая остеоартроз и остеопороз. В первом случае бег может вызвать обострение заболевания, а во втором — повысить риск патологических переломов костей и позвонков.

Также стоит учитывать, что бег противопоказан при некомпенсированных гормональных нарушениях со стороны щитовидной железы. Особенно это касается случаев повышенной функции щитовидной железы, когда избыток гормонов делает пациентов чрезмерно активными. В таких ситуациях бег может привести к нарушениям сердечного ритма и другим серьёзным последствиям, предупреждает Газета.Ru.

Для тех, кто уже длительное время занимается спортом, бег может быть допустим, но важно учитывать свои физические возможности и состояние здоровья.

"Но начинать в пожилом возрасте заниматься бегом можно только в щадящем режиме после тщательного обследования у терапевта и кардиолога", — подчеркнула Галеева.

И всё же, врач рекомендует заменить бег на более безопасные виды активности, такие как скандинавская ходьба, плавание или велоспорт.

Уточнения

Бег — один из способов передвижения (локомоции) человека и животных; отличается от ходьбы наличием так называемой фазы «полёта» и осуществляется в результате сложной координированной деятельности скелетных мышц и конечностей.



