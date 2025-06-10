Хватит пить протеин — открой секрет, который реально работает для роста мышц

2:07 Your browser does not support the audio element. Спорт

Когда речь идёт о наборе мышечной массы, многие сразу начинают думать о добавках, таких как сывороточный протеин и креатин. Но действительно ли они так необходимы? На самом деле, с помощью правильного питания, вы можете легко обеспечить своё тело всем необходимым для роста мышц. И, возможно, самым недооценённым продуктом в этом процессе являются обычные яйца.

Фото: Designed be Freepik by sergeycauselove, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Тренировка мужчины

Почему яйца — отличный выбор для набора массы

Одно яйцо содержит около 6 граммов белка, что, конечно, меньше, чем в мерной ложке сывороточного протеина (около 25 г). Однако яйца обладают множеством других полезных свойств, которые делают их отличным источником питательных веществ. В помимо белка, они содержат железо, цинк, витамины A, B2, B5, B12, D и E, а также антиоксиданты и биоактивные соединения, которые полезны для здоровья.

Особенно важным фактором для тех, кто следит за массой тела и уровнем углеводов, является содержание углеводов в яйцах — менее 1 г на штуку. Это делает их идеальным выбором для любителей фитнеса.

Важные нюансы

Конечно, важно не переусердствовать. Доктор Марселла Гарсес, диетолог и директор Бразильской ассоциации питания, объясняет, что рекомендованное количество яиц зависит от множества факторов, таких как пол, возраст, вес и интенсивность физических нагрузок. В целом, взрослому человеку рекомендуется съедать от 1 до 3 яиц в день, независимо от того, занимается ли он физической активностью или нет.

Как белок помогает в наборе массы

Белок — это ключевая составляющая для роста мышц. При переваривании белка он расщепляется на аминокислоты, которые являются строительными блоками для множества важных веществ в организме, таких как ферменты, гемоглобин, кератин для волос и кожи, а также, конечно же, мышцы.

Уточнения

Фи́тнес - это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.

