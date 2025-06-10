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Фитнес или головоломка? Как параллельное решение задач снижает эффективность тренировок

Спорт

Когда вы бегаете или крутите педали, бывает трудно поддерживать темп, если в голове в это время крутится сложная задача. Почему это происходит? Ответ лежит в физиологии — и он может изменить ваш подход к тренировкам.

Спорт
Фото: freepik.com is licensed under Public domain
Спорт

Недавнее исследование бразильских ученых, использующих электроэнцефалографию, показало, как мозг и тело конкурируют за ограниченные энергетические ресурсы. Велосипедисты выполняли три задачи: исключительно когнитивную (тест Струпа), физическую (12 минут на велоэргометре) и обе сразу. Результаты подтвердили теорию, согласно которой мозг всегда приоритетен, даже если это означает уменьшение физической активности.

Как мозг решает, что важнее: тело или разум

Когда тело и разум работают одновременно, мозг переключается в "экономный режим". Это отражается на изменении мозговых волн: увеличиваются медленные частоты, связанные с базовыми процессами, и уменьшаются более быстрые, которые требуют больше энергии. Одновременно с этим ухудшается физическая производительность, хотя умственная активность сохраняется на высоком уровне.

Для спортсменов это открытие имеет большое значение. Во время интенсивных усилий умственные задачи должны быть поставлены в конце тренировки, чтобы не снижать физическую работоспособность.

Как это влияет на вашу тренировку

Исследование показало, что велосипедисты, выполняющие "двойную задачу", испытывали больше умственной усталости, но не почувствовали сильной физической усталости. Это подтверждает, что при ограничении энергии на физические упражнения мозг готов "пожертвовать" физической выносливостью ради когнитивной ясности. В реальной жизни это может означать более высокую эффективность в принятии решений при высоких нагрузках.

Рекомендации

Если ваша цель — улучшение физической формы, оставьте умственные задачи на послетренировочный период. Тренеры могут использовать это знание для создания программ, которые минимизируют физическое "выгорание" во время решений, требующих концентрации.

Уточнения

Фи́тнес - это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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