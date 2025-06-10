Самое мощное упражнение на трицепс, о котором вы не знали — и делать его можно дома

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Мечтаете о подтянутых руках, но тренируетесь без зала и гантелей? Не спешите качать бицепсы — настоящая сила и рельеф начинаются с трицепсов. Именно они отвечают за основную часть движений верхней части тела — от открывания тяжёлой двери до подъёма сумок.

Фото: Designed be Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Тренировка девушки дома

Трицепс состоит из трёх пучков, и чтобы добиться рельефа и силы, нужно прорабатывать их с разных углов. Хорошая новость — это можно сделать и дома, без сложного оборудования.

Почему трицепс важнее, чем кажется

Он задействован в большинстве движений руками: толчки, отжимания, подъёмы.

Сильные трицепсы визуально делают руки стройнее и спортивнее.

Больше мышц = выше метаболизм. Даже в покое тело сжигает больше калорий.

Лучшие домашние упражнения для трицепса

Отжимания "ромбиком" (Diamond Push-Up)

Поставьте ладони так, чтобы большие и указательные пальцы касались, образуя ромб. Опускайтесь почти до пола и поднимайтесь обратно. Работают все пучки трицепса.

Обратные отжимания от стула

Сядьте на устойчивый стул, ладони у края. Выставьте ноги вперёд, поднимите таз и опускайтесь, сгибая руки до 90°. Отлично прорабатывает заднюю часть руки.

Переход из планки в отжимание

Начните с планки на локтях, поднимитесь в упор лёжа поочерёдно руками, затем обратно. Это не только трицепс, но и пресс с грудными в нагрузке.

Press-Up (вариация из йоги)

Из позы кобры (лёжа на животе) вытолкните корпус вверх руками, сохраняя напряжение в трицепсах. Подходит даже новичкам.

Помните

Эти упражнения не требуют оборудования, но при регулярном выполнении отлично укрепляют руки и помогают ускорить обмен веществ. И всё это — без единого похода в зал.

Уточнения

Фи́тнес - это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.

