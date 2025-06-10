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Самое недооценённое упражнение для ягодиц — и ты его 100% игнорируешь

1:34
Спорт

Приседания, выпады, подъёмы таза — кажется, всё это уже стало базой, когда речь заходит о тренировке ягодиц. Но есть одно упражнение, которое уверенно обходит привычные схемы — и это не просто чьё-то мнение.

Девушка занимается спортом
Фото: Designed be Freepik by artursafronovvvv, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Девушка занимается спортом

Специалист по гипертрофии и автор популярного аккаунта Fuerza a diario Айтор Забалета, утверждает: если вы хотите действительно увеличить ягодицы, стоит сделать ставку на другое движение. В своём видео он сравнивает две "тёмные лошадки" мира фитнеса — болгарский сплит-присед и степ-ап (подъём на платформу).

Оба упражнения, по его словам, дают мощный стимул для роста именно за счёт растяжения мышцы — ключевого механизма, вызывающего гипертрофию.

"Когда мы тренируем мышцу, важно учитывать, насколько сильно она растягивается в процессе. Чем глубже растяжение — тем выше шанс на рост", — объясняет тренер.

Что лучше — степ-ап или болгарский присед

Суть в том, что:

  • Болгарский сплит-присед отлично тянет мышцу в нижней фазе — это значит, что вы создаёте сильное растяжение.
  • Степ-ап нагружает ягодицы иначе, но тоже интенсивно — особенно если делать его с медленным темпом и весом.

Каждое движение имеет свои плюсы и минусы, но оба способствуют одному важному эффекту — растяжению и напряжению в нужной зоне. А значит, лучший подход — сочетать оба упражнения, не зацикливаясь на чём-то одном.

Уточнения

Фи́тнес - это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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