Лестница вместо спортзала: 7 упражнений, которые прокачают тело без абонемента

Не нравится атмосфера тренажёрки или просто нет времени на абонемент? Не проблема — вам даже не нужно выходить из дома, чтобы привести в тонус ноги и ягодицы. Обычная лестница в подъезде, парке или возле офиса может стать отличным тренажёром.
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Девушка занимается фитнесом на улице
Регулярные подъёмы по ступенькам не только сжигают калории, но и укрепляют сердце, снижают риски диабета и гипертонии. А ещё - делают бёдра сильнее, ягодицы упругими, а пресс — крепким. Главное — выбрать подходящие упражнения и заниматься регулярно.
Вот что можно сделать на лестничном пролёте
Приседания с подъёмом по ступенькам
Приседаете, а затем сразу шаг вверх. Это хорошо прорабатывает ягодицы и заднюю поверхность бедра.
Выпады вверх по лестнице
Каждый шаг — это выпад. Отличное упражнение для прокачки ног и баланса.
Прыжки через ступеньку
Динамичное упражнение для взрывной силы. Только убедитесь, что поверхность не скользкая.
Бег по ступенькам
Кардио и сила одновременно. Бегите вверх в своём темпе, возвращайтесь пешком.
Планка с руками на нижней ступеньке
Классическая планка, но с упором на лестницу — помогает усилить нагрузку на мышцы кора.
Подъёмы на носки на краю ступеньки
Для икр — просто, но эффективно. Делайте медленно, удерживая равновесие.
Отведение ноги назад стоя на ступеньке
Опора на одну ногу, вторая отводится назад — для прокачки ягодичных мышц.
Главное правило
Не забудьте размяться перед тренировкой и подобрать удобную обувь. И помните: регулярность важнее интенсивности. Даже 15 минут в день на лестнице дадут ощутимый результат уже через пару недель.
Уточнения
Фи́тнес - это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.