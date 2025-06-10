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Лестница вместо спортзала: 7 упражнений, которые прокачают тело без абонемента

1:51
Спорт

Не нравится атмосфера тренажёрки или просто нет времени на абонемент? Не проблема — вам даже не нужно выходить из дома, чтобы привести в тонус ноги и ягодицы. Обычная лестница в подъезде, парке или возле офиса может стать отличным тренажёром.

Девушка занимается фитнесом на улице
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Девушка занимается фитнесом на улице

Регулярные подъёмы по ступенькам не только сжигают калории, но и укрепляют сердце, снижают риски диабета и гипертонии. А ещё - делают бёдра сильнее, ягодицы упругими, а пресс — крепким. Главное — выбрать подходящие упражнения и заниматься регулярно.

Вот что можно сделать на лестничном пролёте

Приседания с подъёмом по ступенькам

  • Приседаете, а затем сразу шаг вверх. Это хорошо прорабатывает ягодицы и заднюю поверхность бедра.

Выпады вверх по лестнице

  • Каждый шаг — это выпад. Отличное упражнение для прокачки ног и баланса.

Прыжки через ступеньку

  • Динамичное упражнение для взрывной силы. Только убедитесь, что поверхность не скользкая.

Бег по ступенькам

  • Кардио и сила одновременно. Бегите вверх в своём темпе, возвращайтесь пешком.

Планка с руками на нижней ступеньке

  • Классическая планка, но с упором на лестницу — помогает усилить нагрузку на мышцы кора.

Подъёмы на носки на краю ступеньки

  • Для икр — просто, но эффективно. Делайте медленно, удерживая равновесие.

Отведение ноги назад стоя на ступеньке

  • Опора на одну ногу, вторая отводится назад — для прокачки ягодичных мышц.

Главное правило

Не забудьте размяться перед тренировкой и подобрать удобную обувь. И помните: регулярность важнее интенсивности. Даже 15 минут в день на лестнице дадут ощутимый результат уже через пару недель.

Уточнения

Фи́тнес - это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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