Всего 40 минут в день — и мышцы начнут меняться: главное не пропускать одно правило

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Когда человек решает заняться спортом, один из первых вопросов звучит так: "Сколько времени нужно уделять тренировке, чтобы был толк?" Ответы разнятся. Одни уверены: минимум час в день, иначе не будет ни тонуса, ни результата. Другие убеждены, что главное — не переусердствовать и не перегрузить мышцы.

Фото: Designed be Freepik by halayalex, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Спортивный мужчина

Почему 40 минут — это оптимально

Кажется, мало. Но на деле — достаточно. И вот почему:

Максимальная эффективность. За 40 минут можно выложиться по полной, не отвлекаясь. Это значит, каждая минута будет работать на результат.

Меньше травм. Короткая, но интенсивная тренировка снижает нагрузку на мышцы и суставы, а значит — и риск травм.

Сердце скажет спасибо. Особенно важно для новичков: слишком большие нагрузки могут быть опасны для сердечно-сосудистой системы.

Не забывайте про разминку

Перед любой тренировкой необходимо разогреть мышцы. Всего 10 минут лёгкой разминки помогут:

улучшить тонус;

понять, готов ли организм к нагрузке;

избежать травм, если вдруг почувствуются неприятные ощущения.

"Разминка — это сигнал телу: готовься работать", — говорят опытные атлеты. И это работает.

Отдых — часть прогресса

Интенсивность — не единственный путь к результату. Даже профи делают перерывы. Без отдыха мышцы не успевают восстанавливаться, а значит — не растут и не крепнут.

Именно в моменты отдыха формируется сила и выносливость. Постоянная нагрузка без пауз — прямой путь к истощению.

Попробуйте сами

Дайте себе 40 минут в день. Поработайте так хотя бы неделю — и посмотрите, как изменится общее самочувствие. Бодрость, энергия и хороший тонус — не за горами. Главное — не забывайте: результат напрямую зависит от вашей регулярности и отношения к тренировкам.

Уточнения

То́нус (греч. τόνος — "напряжение") — состояние длительного стойкого возбуждения нервных центров и мышечной ткани, не сопровождающегося утомлением.

