Мышцы всё помнят: как тело "вспоминает" тренировки спустя годы

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Когда человек после долгого перерыва снова встает на лыжи или берет в руки гантели, тело будто вспоминает, как это делалось. Всё благодаря мышечной памяти — особому свойству наших мускулов.

Фото: unsplash.com by Scott Webb, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Тренировка в спортзале

Что такое мышечная память

Мышечная память — это способность мышц запоминать и воспроизводить определённые движения. Она формируется за счёт миоядр — ядер внутри мышечных волокон. Во время регулярных тренировок таких ядер становится больше, и организм "фиксирует" полезные изменения.

Тренировки = развитие памяти

Каждый поход в зал, бассейн или на корт помогает мышцам лучше адаптироваться и быстрее восстанавливаться. Особенно важна регулярность: при постоянной нагрузке мышечные клетки получают ядра от клеток-сателлитов, а это напрямую влияет на объём и силу мышц.

Как мозг в этом участвует

Вся система работает благодаря трём отделам мозга:

Мозжечок — адаптирует движения.

Моторная кора — отвечает за выполнение движений.

Базальные ганглии — запускают двигательный процесс.

Кроме того, клетки Пуркинье хранят информацию о характере мышечных сокращений, что делает движения более автоматизированными.

Почему важно тренироваться постоянно

С возрастом мышцы утрачивают тонус, и восстановление требует всё больше усилий. Однако если в прошлом у человека уже была активная физическая нагрузка, миоядра остаются в тканях до 3 месяцев и помогают быстрее вернуться в форму.

Как развивать мышечную память

Чтобы "записать" нужные движения в память тела, стоит:

заниматься регулярно, в одно и то же время;

давать мышцам отдых для адаптации;

с самого начала учиться правильной технике;

варьировать упражнения и подходы.

Полезные домашние упражнения: планка, приседания, пресс, наклоны и мостик. А новичкам отлично подойдут плавание, танцы и командные виды спорта.

Уточнения

Регенера́ция (лат. regeneratio — восстановление) — способность живых организмов со временем восстанавливать повреждённые ткани, а иногда и целые потерянные органы.



Мы́шцы (мн. ч. общеслав., производное от уменьшит.-ласкат. ед. ч. "мы́шка"), также му́скулы (мн. ч., от ед. ч. лат. musculus, от mūs — "мышь") — органы, состоящие из мышечной ткани; способны сокращаться под влиянием нервных импульсов.

