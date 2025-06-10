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Шокирующая правда о жиросжигании: почему 90% людей делают это неправильно

2:11
Спорт

Большинство людей годами борются с лишним весом, перепробовав десятки диет и программ тренировок, но так и не достигают желаемого результата.

Избыточный вес
Фото: Designed be Freepik by jcomp, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Избыточный вес

Фитнес-эксперт Сэм Райт предлагает принципиально иной подход, который помог его клиентам сократить процент жира с 30% до 10% без изнурительных кардиотренировок и постоянного чувства голода. Его метод основан на трех ключевых принципах, которые бросают вызов традиционным представлениям о похудении.

Агрессивный старт вместо постепенного похудения

В отличие от распространенных рекомендаций о плавном снижении веса, Райт настаивает на создании значительного дефицита калорий на начальном этапе.

"Когда в организме много лишнего жира, вы можете терять 3-4 фунта в неделю без риска для мышц и метаболизма", — объясняет тренер.

Такой подход не только ускоряет видимые результаты, но и психологически мотивирует продолжать программу, так как изменения становятся заметны уже в первые недели, пишет hindustantimes.com.

Белковая революция в питании

Основа стратегии Райта — радикальное увеличение потребления белка до 1 грамма на килограмм веса тела. При этом 70% белка должно поступать из постных источников, таких как куриная грудка и обезжиренный творог, а остальные 30% — из жирных продуктов, включая красное мясо и жирную рыбу.

Такой баланс не только сохраняет мышечную массу, но и поддерживает оптимальный гормональный фон, что критически важно для длительного жиросжигания.

Тренировки, которые действительно работают

Самый неожиданный аспект системы Райта — полный отказ от традиционного кардио. Вместо часов на беговой дорожке тренер рекомендует интенсивные силовые тренировки до отказа 2-3 раза в неделю, дополненные ежедневной ходьбой не менее 8000 шагов.

Такой подход создает мощный метаболический отклик, позволяя сжигать жир даже в состоянии покоя, при этом сохраняя и даже увеличивая мышечную массу.

Уточнения

Фи́тнес — это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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