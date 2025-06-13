Тренировка на диване: эти упражнения можно выполнять смотря телевизор

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К счастью, простые изменения в режиме дня могут помочь вам стать более физически активными — даже когда вы сидите за столом. Начните с простых упражнений. Вот 5 упражнений для сидячего положения, которые каждый может выполнять в течение дня.

Фото: freepik is licensed under Public Domain Женщина тренируется дома

Простые упражнения для выполнения сидя

Тренировки никогда не были такими простыми. Уделяйте 10-15 минут на выполнение этих упражнений каждый день.

Вращение лодыжек

Это простое упражнение незаметно и не требует больших усилий — вы можете делать его даже во время рабочего совещания. Начните с того, что сядьте прямо на стуле. Затем слегка поднимите одну ногу над полом и направьте пальцы вверх. Медленно вращайте лодыжку по часовой стрелке на 10 полных кругов, затем против часовой стрелки. Повторите с другой ногой и расслабьте лодыжки, сидя.

Отжимания от камбаловидной мышцы

Недавние исследования показали, что тренировка камбаловидной мышцы в икрах очень полезна для нашего здоровья. Легкие отжимания от камбаловидной мышцы сидя могут улучшить регуляцию уровня глюкозы в крови — то есть они оказывают на организм такое же воздействие, как и тренировка всего тела. Упражнение заключается в том, чтобы поставить обе ноги на пол. Сядьте прямо и поднимите пятки, а затем расслабьте мышцы. Затем задняя часть ваших ног снова приземлится на пол.

Скручивание верхней части тела

Это упражнение укрепляет верхнюю часть тела и расширяет диапазон движений. Сядьте прямо и скрестите руки друг на друге, обнимая свое тело. Поставив ноги на пол, поверните тело влево и удерживайте в таком положении пять счетов. Затем повторите то же самое с другой стороны и убедитесь, что ваши бедра продолжают смотреть вперед.

Подъемы рук

Подъемы рук сидя — отличный способ разогнать кровь и растянуться. Начните с того, что прислонитесь спиной к стулу. Выпрямите руки по бокам, большие пальцы смотрят наружу. Поднимите и опустите руки по бокам, затем повторите три подхода по 10.

Подъемы ног сидя

Заставьте ваши ноги и мышцы живота двигаться с помощью этого упражнения. Сядьте прямо и близко к краю стула. Возьмитесь за край сиденья и откиньтесь назад, сохраняя позвоночник максимально прямым. Поднимите обе ноги на несколько дюймов от пола и поставьте их обратно на пол. Повторите три подхода по 10 раз.

Уточнения

Фи́тнес (фи́тнесс, англ. fitness — «соответствие, годность, приспособленность», от fit — «соответствующий, подходящий, годный, в хорошей форме») — это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья.

